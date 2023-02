Che Dio Ci Aiuti 7 anticipazioni quarta puntata: nuovo amore per Emiliano

Quarta puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 anticipazioni: un nuovo amore per Emiliano e l’atroce scoperta di Ludovica

La quarta puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 va in onda giovedì 2 febbraio, suddivisa come al solito in due episodi, dal titolo L’amore ti cambia e Le orme dei padri. Un nuovo appuntamento, stavolta senza Suor Angela, ovvero Elena Sofia Ricci, che tornerà però in due puntate conclusive di questa settima stagione, come confermato dall’attrice. Stando alle anticipazioni della fiction, Azzurra è sempre più certa che Suor Teresa abbia qualcosa da nascondere ed è pronta ad andare fino in fondo a questa vicenda. Vuole capire che intenzioni abbia e così indaga, incrociando una sua conoscenza. Emiliano, intanto, è costretto a invitare Sara a una cena di gala, trovandosi da subito molto antipatici. Devono però prendersi cura del piccolo Elia, così non possono allontanarsi l’uno dall’altra. La cena offre loro la chance di trovare un equilibrio in questa strana amicizia, ma tutto andrà storto.

Ludovica, intanto, non vorrebbe altro che aiutare la madre reclusa, per questo motivo parte alla volta di Roma, in compagnia di Cate. Intende ottenere il documento che potrebbe scagionare la donna, riportandola in libertà finalmente. Il viaggio, però, non va come sperato, anzi. In questo secondo episodio di Che Dio Ci Aiuti 7, della quarta puntata del 2 febbraio, la giovane scopre una verità assurda su sua madre, che la spinge a rivalutare tutto. Vedremo, poi, Emiliano e Sara finalmente molto vicini, con l’antipatia che pare rapidamente sparire ed essere dimenticata, lasciando spazio a una certa complicità. Lei è anche arrivata a sognare il ragazzo mentre tentava di baciarlo, iniziando così a interrogarsi sul fatto di poter provare qualcosa per lui. Lo psichiatra, intanto, effettua un test sul QI e l’esito lo manda nel panico. Azzurra vorrebbe distrarlo e per questo organizza un’indagine su un ex allievo, mentre in convento arrivano i genitori di Cate, che non sanno nulla della mancata accettazione in conservatorio

Che Dio ci Aiuti 7 riassunto terza puntata

Nella terza puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 la mamma di Ludovica è stata arrestata, con la ragazza certa del fatto che sia innocente. Emiliano è invece depresso per il matrimonio dell’ex fidanzata, proprio nel giorno in cui si sarebbero dovuti sposare loro, nello stesso identico ristorante e con lo stesso prete. L’unico elemento cambiato è lui. Si scopre inoltre una strana storia di uno dei bambini del coro, conteso tra madre e babysitter. Azzurra, intanto, si fa aiutare da Suor Costanza per fingere di voler diventare una brava suora, così da abbindolare Suor Teresa, nella speranza che faccia tornare Suor Angela. Un piano destinato a fallire, con la nuova arrivata che le parla chiaro e scatena così la voglia di vendetta della giovane novizia, che le fa una serie di dispetti. In Convento torna intanto Carolina, che sta divorziando dall’ex marito violento, pronto a sposarsi. Prima del matrimonio, però, riesce a incastrarlo e farlo arrestare, mentre Sara ed Emiliano si alleano per il compleanno di Elia, così da farlo contento. Al termine della puntata, infine, Suor Costanza saluta Azzurra, dovendo ricoverarsi per una malattia molto sospetta.