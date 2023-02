Come finisce La Porta Rossa 3: il regalo più grande per Cagliostro

Come finisce La Porta Rossa 3, riassunto dell’ultima puntata della fiction con Lino Guanciale: l’ultimo dono di Vanessa a Cagliostro

Il sesto episodio della terza puntata de La Porta Rossa 3 è stato davvero ricco di sorprese, con un colpo di scena finale che ha colpito al cuore gli spettatori della fiction Rai con Lino Guanciale. Abbiamo infatti visto Anna intuire chi possa aver ucciso Elenora, tentando di chiamare Paoletto nel caos del concerto, dandogli appuntamento. Proprio in quell’istante, però, la sua auto salta in aria, lasciandola a terra gravemente ferita con il ciondolo con la pallottola di Cagliostro stretto nel palmo della mano. Nell’ultima puntata de La Porta Rossa 3 Paoletto corre sul luogo dell’esplosione, scoprendo della morte di Anna, che poco dopo rivede suo marito Cagliostro, che non può fare nulla per fermarla, mentre supera la porta rossa che separa il mondo dei vivi da quello dei defunti. Le indagini portano a scoprire un timer, quindi l’auto sarebbe saltata in aria comunque, con o senza la donna nei paraggi. Le immagini del concerto mostrano il cognato di Anna parlare con Muric e in seguito vediamo Furlan puntargli contro un fucile, accusandolo della morte della moglie di Cagliostro, così da vendicarsi di lui. Ecco spuntare Ksenja, che ben conosce Furlan, avendo preso parte all’esplosione della centrale. L’intervento della polizia ferma tutti, con Furlan che ammette d’aver inizialmente sostenuto Muric, che lo ha poi ricattato grazie ai suoi contatti calabresi.

Paoletto, intanto, resta a bocca aperta nel vedere Stella in commissariato, mentre Cagliostro spiega a Vanessa che Anna si era strappata il ciondolo portafortuna con la pallottola, prima di morire. Prima dell’esplosione, però, la donna aveva ordinato delle analisi approfondite, che svelano come la Pavesi avesse assunto delle pasticche, probabilmente senza saperlo, così da finire fuori strada. A casa di Muric viene trovata ben nascosta una grossa somma di pillole, mentre Cagliostro scopre che è stato Luka Levani a sparargli da ragazzo, mentre provava a difendere l’uomo che sarebbe poi diventato il padre di Vanessa. I due collegano il custode al traffico di pillole e quindi alla morte di Eleonora, che lo aveva scoperto. Facendo un passo indietro, vediamo Eleonora confrontare il professor Braida sulle pasticche trovate nel Centro Studi. Parla inoltre con Luka, non sapendo che questi l’ha drogata. Poco dopo, in auto, le sembra di vedere Cagliostro, per poi uscire di strada dopo un malore. Ksenja viene arrestata e ammette di rifornirsi di pillole da Luka, scoperto dal professor Braida, aiutato da Cagliostro, mentre tenta di portare via delle pillole dal Centro Studi. L’uomo si dà alla fuga ma viene investito da Vanessa, alla quale spiega d’aver voluto sparare a suo padre prima della sua nascita. Lei è pronta a sparargli ma Cagliostro, per fermarla, la spinge da un ponteggio, mentre la polizia accorre e arresta Levani. In ospedale Vanessa racconta la sua versione dei fatti e poi si riconcilia con Cagliostro, recandosi infine in un luogo caro, confessando a Filip i suoi sentimenti, non sapendo che lui è nello stesso posto e lì fanno l’amore. Trascorsi due mesi, Vanessa dice addio al Centro Studi, mentre Luka ammette tutto, dalle pasticche alla morte di Pavesi, fino alla bomba, che avrebbe però dovuto solo spaventare Anna, non ucciderla. Cagliostro saluta per sempre Vanessa e ottiene da lei un dono, essere visibile agli occhi di sua figlia, la piccola Vanessa. Ha così modo di salutarla e dirle addio, prima di oltrepassare finalmente la porta rossa nell’ultima scena della fiction Rai.

La Porta Rossa 4 non si farà

Dopo il finale della terza stagione, i fan della fiction con Lino Guanciale possono aspettarsi La Porta Rossa 4 oppure il ciclo è ufficialmente finito. La risposta è certa e arriva dagli stessi protagonisti, così da non lasciare nessun cerchio ancora aperto e nessuna domanda irrisolta. L’idea era quella di concludere la storia di Cagliostro una volta per tutte, portando a termine tutte le trame principali, concludendo con la scoperta del legame tra il personaggio di Lino Guanciale e Vanessa, al quale è legato fin dalla prima puntata. Non ci sarà La Porta Rossa 4, come hanno confermato attori e regista, perché l’idea era quella di ritornare su questo set, ben quattro anni dopo, per consegnare l’ultima stagione. Un saluto commovente per l’amatissimo attore, che su Instagram ha di fatto ringraziato quello che è stato uno dei personaggi più importanti della sua carriera: “L’ultimo giorno di riprese piangevano tutti. Non so davvero come mi sentirò”.