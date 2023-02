Gianluca Fusto chi è il pastry chef ospite di Masterchef 12

Chi è Gianluca Fusto pastry chef ospite della puntata di giovedì 2 febbraio di Masterchef Italia 12: dagli studi in giro per il mondo al laboratorio

Il grande ospite della puntata di giovedì 2 febbraio di Masterchef Italia 12 è Gianluca Fusto. Nato a Milano nel 1975, Gianluca Fusto frequenta nella città meneghina l’istituto alberghiero Carlo Porta dove si diploma e poi si reca a Londra e a Parigi, dove si perfeziona nella pasticceria, lavorando al fianco di figure molto importanti dell’ambiente come Alberico Penati e Alain Ducasse. Dopo l’esperienza parigina, il pastry chef rientra in Italia e lavora come pasticciere in diversi ristoranti milanesi, affinando la sua arte. Qui, trova in Aimo Moroni un modello importanti da seguire e al suo fianco, Gianluca Fusto si addentra nei segreti della pasticceria. Così, per continuare a crescere il pastry chef si muove per il mondo vivendo altre esperienze importanti, come quella all’Ecole du Grand Chocolat di Tain-l’hermitage, dove Gianluca diventa il primo pasticciere straniero a lavorare come docente nella prestigiosissima scuola. Dalla Cina alla Svizzera, Gianluca Fusto gira il mondo e affina la sua arte, fino ad arrivare, nel 2008, a intraprendere la sua attività di consulting. Gianluca Fusto ha deciso così di mettere a disposizione di chi come lui coltiva l’amore per la pasticceria le sue grandi conoscenze, al contempo ha pubblicato diversi libri e ha ottenuto importanti riconoscimenti, come il premio per il Miglior Pasticciere dell’Anno al congresso Internazionale Identità Golose. Gianluca Fusto, nel 2020, ha aperto il suo laboratorio di pasticceria artigianale a Milano e condivide sia la sua vita professionale che personale con Linda Massignan, con cui ha creato una squadra decisamene rodata per il suo laboratorio. È possibile ammirare molto delle creazioni di Gianluca Fusto sul suo profilo Instagram, dove condivide moltissimi suoi dolci e ha un nutrito seguito di followers.

Gianluca Fusto dove lavora: laboratorio

L’attività professionale di Gianluca Fusto, come detto, si è arricchita nel 2020 con l’apertura del suo laboratorio artigianale, dal nome Fusto Milano, che poi si è ampliato anche con una sede a Londra. Sempre dalla pagina Instagram del pastry chef è possibile arrivare al profilo di Fusto, dove si possono ammirare le creazioni del pasticciere ed è possibile anche ordinare a domicilio i suoi dolci. Al fianco del laboratorio artigianale, che Gianluca Fusto chiama su Instagram The Pastry Speak-Easy per far arrivare il tipo di esperienza che si può vivere nella location, il pasticciere dal 2008 è impegnato con la sua società di consulenza, la Gianluca Fusto Consulting. Il pasticciere ospite di Masterchef 12 offre servizi di diverso tipo, da corsi di formazione a progetti di ricerca e sviluppo, fino a consulenze su eventi gastronomici, indagini commerciali, organizzazione degli eventi e nuove tecnologie. I corsi di Gianluca Fusto rappresentano una grandissima opportunità per tutti gli aspiranti pasticcieri, che hanno la possibilità, dunque, di imparare da uno dei grandi maestri i segreti di questa arte. L’offerta di Fusto non si rivolge solo ai pasticcieri, ma anche ad altre figure del settore, visto tra i servizi, come abbiamo visto, ci sono anche componenti collaterali alla preparazione dei dolci e alla pasticceria tradizionale. L’esperienza di Gianluca Fusto è davvero elevatissima e viene tramandata sia grazie ai servizi di consulenza che con il laboratorio artigianale.