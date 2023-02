Maddalena Morgante chi è politica: vuole fuori Rosa Chemical da Sanremo

Chi è Maddalena Morgante la deputata di Fratelli d’Italia che ha chiesto l’esclusione di Rosa Chemical da Sanremo: il suo curriculum e i motivi della richiesta

Manca sempre meno ormai all’inizio del Festival di Sanremo, previsto per il 7 febbraio, ma non mancano già le polemiche, che arrivano persino dai principali ambienti della politica. A far scalpore è la richiesta che la deputata di Fratelli d’Italia, Maddalena Morgante, ha avanzato alla Rai, chiedendo la rimozione dal Festival di Sanremo di Rosa Chemical, spiegando le sue ragioni e quelle del suo partito, con una lunga invettiva. Al centro dell’attacco della politica ci sarebbe la cosiddetta rivoluzione gender che il Festival di Sanremo, da qualche anno, sta ormai portando in scena. Secondo la politica, è inopportuno sostenere in una loction come il Festival di Sanremo temi come la fluidità sessuale, l’amore libero e così via, una vera e propria rivoluzione fluida, secondo la Morgante, che prende vita in quello che è l’appuntamento più atteso e visto ogni anno dal pubblico italiano. La politica di Fratelli d’Italia ha messo l’accento sulla presentazione che Rosa Chemical ha fatto della sua canzone, annunciando di portare il se**o, l’amore poligamo e il po**o su Onlyfans sul palco del Teatro Ariston. Temi inopportuni secondo la deputata, visto che minano quei valori tradizionali, familiari e religiosi che secondo Fratelli d’Italia dovrebbe rappresentare la società. Considerando che le famiglie e i minori sono il pubblico di riferimento della televisione e quindi del Festival di Sanremo, la deputata di Fratelli d’Italia ha, dunque, chiesto alla Rai di ripensarci sulla partecipazione di Rosa Chemical al Festival di Sanremo, mettendo la parola a fine a quella che secondo Maddalena Morgante è una vera e propria degenerazione dei valori portati dal Festival, un’accusa in cui non si faticano a vedere riferimenti ad Achille Lauro e via dicendo, protagonisti di quella che la politica ha chiamato “rivoluzione fluida” al Festival di Sanremo.

Maddalena Morgante curriculum

Il video dell’invettiva letta da Maddalena Morgante alla Camera sta letteralmente facendo il giro del web, attirando una marea di commenti da parte degli utenti. Ha acquisito, così, una certa notorietà Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia nella Circoscrizione Veneto 2. Nata a Verona il 14 giugno del 1981, Maddalena si è laureata in giurisprudenza, per poi diventare un avvocato civilista. Durante i suoi studi all’Università degli studi di Verona, Maddalena Morgante ha anche svolto un anno di studi in Francia, all’Universitè du Sud – Toulon – Var, ovviamente alla facoltà di legge. Dopo la laurea conseguita con una votazione di 108 con una tesi incentrata sulla riforma della parte aeronautica del codice della navigazione, Maddalena Morgante si è iscritta all’Albo degli avvocati di Verona il 12 ottobre 2009, iniziando ad esercitare la professione. La deputata di Fratelli d’Italia dal 2015 al 2018 è stata membro della commissione di diritto civile presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona e presso la Commissione Formazione, Cultura e Convegni sempre dell’Ordine, inoltre, sempre in quegli anni ha tenuto lezioni di diritto. Nel gennaio 2018 Maddalena Morgante ha conseguito un master in Gestione e prevenzione delle situazioni di crisi patrimoniale e negli ultimi anni si è avvicinata alla politica. La sua ascesa in questo campo è stata molto rapida, prima si è articolata in un lavoro sul territorio veronese soprattutto sui temi delle pari opportunità e poi si è consacrata con la proclamazione come deputata dello Stato Italiano l’8 ottobre 2022. Come detto, Maddalena Morgante è iscritta al gruppo parlamentare di Fratelli D’Italia ed è entrata a far parte della I Commissione, che si occupa di Affari costituzionali e della presidenza del consiglio e degli interni, e della XII Commissione, incentrata invece sugli Affari Sociali.