Quando escono le altre 6 puntate di Mare Fuori 3

Quando escono gli altri episodi di Mare Fuori 3: la data dell’uscita in streaming su RaiPlay e le trame delle ultime puntate della fiction Rai

C’è da aspettare per l’uscita degli episodi 7-12 di Mare Fuori 3, gli ultimi della serie che ci sveleranno come andrà a finire tra Rosa e Carmine e il destino di Viola e Edoardo. Il fenomeno Mare Fuori 3 su RaiPlay è esploso in tutt’Italia, con i fan della fiction Rai che si sono precipitati sulla piattaforma streaming per una lunga sessione di binge watching, così da scoprire almeno metà della terza stagione. In esclusiva online, infatti, sono stati resi disponibili mercoledì 1 febbraio, allo scoccare della mezzanotte, soltanto i primi sei episodi. In molti hanno già terminato la visione e quindi si chiedono quando usciranno gli altri episodi di Mare Fuori 3: c’è da aspettare ancora molto oppure il nuovo caricamento in massa è dietro l’angolo. A ciò si aggiunge anche un altro dubbio, legato proprio allo streaming su RaiPlay: Mare Fuori 3 tornerà in esclusiva sulla piattaforma con le nuove sei puntate oppure da questo momento in poi ci sarà da rispettare la regolare trasmissione su Rai 2, settimana dopo settimana.

Iniziamo parlando proprio della messa in onda canonica, in prima serata in TV: le date ci sono già, fino al termine della stagione. Tutto è stato programmato, tenendo conto della settimana del Festival di Sanremo, contro la quale nessun prodotto di punta Rai si schiererà. Detto questo, il 15 febbraio avrà inizio la trasmissione “normale”, con i primi due episodi. Per raggiungere il livello dello streaming, mettendosi in pari, Rai 2 costringerà i fan ad attendere l’1 marzo, quando andranno in onda l’episodio 5 e 6, dopo il terzo e il quarto trasmessi il 22 febbraio. A partire dall’8 marzo appuntamento con gli episodi dal 7 al 12, il 15 marzo con la penultima puntata e il 22 marzo con l’ultima puntata di Mare Fuori 3, episodi 11 e 12. Chi frequenta la piattaforma streaming, però, potrà vedere la seconda parte della terza stagione, già amatissima, in anteprima. Stando a quanto riportato dal giornalista televisivo Davide Maggio, gli ultimi episodi di Mare Fuori 3 arriveranno su RaiPlay entro il 15 febbraio, o proprio in questa data, ovvero quella della messa in onda su Rai 2.

Mare Fuori 3 trama episodi 7-12

In attesa che escano gli episodi da 7 a 12 di Mare Fuori 3, ecco le trame di tutte le puntate che potremmo vedere su RaiPlay, probabilmente, a partire dal 15 febbraio. Un po’ di anticipazioni sui protagonisti della fiction Rai, che in questa stagione ha messo i tormenti sentimentali al centro della storia. Iniziamo con l’episodio 7, dal titolo Per nascere bisogna morire: Sofia svela la propria identità a Parola, pagandone le conseguenze, mentre all’IPM la tragedia avvenuta getta un’ombra enorme su tutti. Gelosia per Pino, che soffre la vicinanza di Dobermann, nuovo entrato, nei confronti di Kubra, per la quale ha un chiaro interesse. La tensione non fa che aumentare in carcere, mentre all’esterno Naditza e Filippo diventano sempre più imprudenti, con la giovane che si ritrova in una situazione scomoda. Si rende conto, infatti, che con il suo amore, fuggiasco, non potrà mai avere una vita alla luce del sole e un vero futuro. L’episodio 8 ha come titolo Un giorno tutto finisce: Sofia si insedia come nuova direttrice, con Paola pronta a salutare tutti. Iniziano subito dei problemi molto gravi, dal momento che Pino e Dobermann hanno litigato duramente, con il primo finito in isolamento. Cardiotrap non va d’accordo con l’insegnante di musica, mentre Massimo prova a far confessare a Mimmo la verità che tiene bloccata in gola. Naditza e Filippo riescono a salvarsi dai malviventi alle calcagna ma il rapporto tra i due è più logoro che mai, considerando la mentalità di lui, sempre più spericolato e pericoloso. Arriva intanto il giorno del matrimonio di Edoardo, nonostante con il pensiero vada sempre a Teresa. L’episodio 9 ha come titolo Le fasi dell’amore: Filippo rientra all’IPM e viene accolto con grande gioia, nonostante la nuova direttrice lo voglia rispedire in fretta a Milano. Cardiotrap giova della sua presenza e torna a comporre musica, mentre Giulia strappa a Valentina una promessa. La situazione per Pino è sempre più complessa, perché la tensione con Dobermann non è mai scemata. Il ragazzo, però, riesce a far pace con Kubra, ascoltando i consigli di Carmine, che intanto non pensa ad altri che a Rosa. Silvia ottiene intanto un permesso premio, godendosi l’intesa con Alfredo, mentre Carmela è sempre più preoccupata per la socmparsa di Edoardo, che deve nascondersi dagli uomini di don Salvatore.

L’episodio 10 ha come titolo Le regole dell’amicizia: Milos ha ricevuto una lettera misteriosa e si scontra con Miciarella e Dobermann, riuscendo a calmare le acque solo dopo l’intervento di Cucciolo. Carmine pensa a Rosa ma lei si dimostra indifferente, il che lo ferisce nel profondo. Filippo, aiutato da Cardiotrap, trova un modo per farli riavvicinare, mentre Pino aiuta Kubra a scoprire la verità sul passato di sua madre e Beppe. Giulia riesce a raggiungere lo studio di registrazione di Valentina, così da cogliere al volo la chance di cambiare vita, mentre don Salvatore chiede l’aiuto di Alfredo, riuscendo a scoprire dove si nasconde Edoardo. L’episodio 11 ha come titolo Un’amicizia è per sempre: Edoardo rischia la vita e si ritrova spalle al muro, sempre più in pericolo, mentre Carmela sospetta di don Salvatore e chiede conferma a Rosa, che l’accusa di ingratitudine. Teresa arriva in ospedale dove trova Edoardo ricoverato. Kubra ha scoperto la verità su Beppe e sua madre e intende fronteggiare l’educatore, che dovrà dirle tutto stavolta. Silvia ottiene l’ordine di scarcerazione immediata, con Alfredo che ha mantenuto la promessa ma fuori potrebbe essere tutto diverso. Rosa, infine, è in crisi tra l’amore per Carmine e l’affetto per suo padre. L’episodio 12, l’ultimo di Mare Fuori 3, ha come titolo La scelta: Carmine passa un biglietto a Rosa, che lo nasconde rapida, mentre Liz si ritrova a pagare per l’aiuto dato a Edoardo, che lotta tra vita e morte, mentre Teresa e Carmela si scontrano. Beppe e Kubra hanno finalmente un confronto risolutivo, mentre Cardiotrap e Giulia litigato in merito al pezzo che il giovane ha scritto. Filippo deve infine salutare tutti, mentre Carmine parla con la madre in merito ai sentimenti per Rosa, che non può negare. Nell’ultima puntata di Mare Fuori 3, però, arriverà una ragazza misteriosa all’IPM che potrebbe cambiare tutto.