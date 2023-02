Vite al limite Liz Evans oggi come è diventata FOTO

Come è diventata oggi la protagonista di Vite al limite Liz Evans: la ripresa dopo l’infanzia difficilissima e i problemi di ricaduta

Sono tantissimi i protagonisti di Vite al limite le cui sorti sono rimaste a cuori degli spettatori. Il programma porta, al cospetto del Dottor Nowzaradan, pazienti dalle storie molto complesse e molto spesso i fan si affezionano a loro, domandandosi che ne è delle loro sorti dopo la fine del programma. Questo è il caso, ad esempio, di Liz Evans, protagonista della sesta stagione di Vite al limite, la cui storia è particolarmente drammatica. La donna, infatti, ha raccontato di aver vissuto un’infanzia molto complicata. Suo padre era affetto da una grave dipendenza dall’alcol e lei è stata molestata da un parente ad appena sei anni. Come se non bastasse, Liz Evans è anche nata con una disabilità congenita, con le osso delle sue gambe che crescevano curve e ciò ha inficiato molto sulla sua vita. A causa di tutte queste problematiche, Liz ha cercato consolazione nel cibo, cominciando a ingrassare fino all’obesità grave. Tuttavia, nonostante tutto Liz ha deciso di prendere in mano la sua vita e si è rivolta al Dottor Nowzaradan, impegnandosi moltissimo nel suo percorso di perdita di peso. Quando Liz è uscita dal programma, però, le cose non sono andate come previsto. La donna è tornata presto alle sua cattive abitudini alimentari e ciò l’ha portata a riprendere peso e a rivolgersi nuovamente al programma. Al momento, dunque, Liz Evans sta ancora cercando di portare a compimento il percorso del Dottor Nowzaradan e soprattutto sta cercando di fare i conti con le ferite del passato, che purtroppo rendono molto più difficile il suo cammino. Liz Evans sta mostrando buona volontà e come si legge dai media americani sta facendo dei programmi, tornando a perdere peso e riprendendo in mano la sua vita, potendo anche tornare a lavoro, pure se non è specificato quale sia.

Vite al limite Liz Evans quanto ha perso

Come detto, il percorso di Liz Evans in Vite al limite è stato inizialmente molto positivo, poi accidentato da qualche ricaduta, ma complessivamente la donna ha migliorato sensibilmente la propria vita. Quando ha fatto la sua comparsa nella sesta stagione del programma, Liz Evans pesava ben 327 kg: la sua era una condizione molto complessa, quasi disperata, e chiaramente prima di potersi sottoporre all’operazione per il bypass gastrico, Liz aveva bisogno di perdere parecchi chili. Detto, fatto: Liz Evans ha perso circa 160 chili, dimezzando di fatto il suo peso. La protagonista di Vite al Limite è arrivata a pesare circa 165 kg, abbastanza da potersi sottoporre all’operazione. Così, Liz ha continuato la propria dieta e ha anche cominciato una terapia di riabilitazione fisica, per recuperare la piena mobilità dopo anni in cui il troppo peso l’ha costretta a movimenti limitati. Dopo la fine del programma sono tornati alcuni problemi, con Liz Evans che ha ripreso circa 20 kg, salvo poi tornare a Vite al limite e riperderli, riacquistando quel peso di circa 160 kg che rappresenta per lei sicuramente un grande risultato, ma che Liz Evans vuole ancora limare.