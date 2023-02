Vite al limite e poi Vianey e Allen oggi che fine FOTO

Che fine hanno fatto Vianey e Allen di Vite al limite: insieme i due hanno compiuto il percorso del Dr Nowzaradan e cambiato le loro vite

Tra i pazienti del Dottor Nowzaradan a Vite al limite ci sono stati Vianey e Allen, coppia divenuta molto famosa dopo la partecipazione al programma, tanto che moltissimi fan si chiedono che fine abbiano fatto i due oggi. A tal proposito, secondo le informazioni che arrivano oltreoceano, la vita dei due è migliorata sensibilmente. La coppia ha preso molto sul serio il loro percorso a Vite al limite ed è riuscita a cambiare drasticamente la propria vita grazie al lavoro del dottor Nowzaradan e alla loro costanza nel seguire le linee guida. Durante la loro esperienza nel programma, Vianey ha raccontato che le sue cattive abitudini alimentari sono da rintracciare nel complesso rapporto che ha avuto con la matrigna, che l’ha portata a trovare conforto nel cibo. Alley non è mai riuscito a cambiare le abitudini della compagna, con la paura che la privazione di cibo l’avrebbe condotta alla depressione. Così, la situazione della coppia si è fatta problematica e Vianey e Allen hanno deciso di fare qualcosa partecipando a Vite al limite. Insieme, i due hanno perso circa 220 chili: Allen pesava circa 293 chili, mentre Vianey era a 270, ma dopo il percorso sono arrivati a pesare entrambi sui 170 chili: un cambiamento enorme, che ha sensibilmente migliorato la vita di entrambi. I progressi di Vianey e Allen sono stati raccontati mediante una pagina Facebook che la coppia ha creato in comune e che è stata seguita da tantissimi fan che hanno seguito il percorso di Vianey e Allen da Vite al limite e fuori dal programma. Oggi, Vianey e Allen sono tornati a vivere una vita normale, perdendo parecchi chili e ripristinando la loro salute.

Vite al limite e poi Vianey e Allen vita privata

Vianey e Allen sono una coppia nella vita. I due sono andati insieme a Vite al limite e insieme hanno portato avanti il percorso che li ha visti perdere sensibilmente peso. Così, sia i Vianey che Allen sono potuti tornare a vivere una vita normale. Infatti, quando si sono presentati dal Dottor Nowzaradan a causa del loro peso, chiaramente, i coniugi avevano mobilità limitata e non potevano portare avanti tantissime azioni. Dopo il percorso fatto, la coppia ha recuperato la sua vita e da ciò che sappiamo Allen è tornato al suo lavoro, ovvero quello di effettuare consegne per Amazon. Tuttavia, di recente Vianey e Allen sono finiti anche al centro di un acceso dibattito sui social, in particolare a causa di un episodio che li ha riguardati. Molti fan, infatti, hanno criticato Vianey per aver cercato di dissuadere Allen a sottoporsi a un altro intervento chirurgico, con l’obiettivo di perdere gli ultimi chili in eccesso rimasti. Secondo moltissimi fan, dietro la scelta della donna ci sarebbe la gelosia, non di certo le preoccupazioni per il marito. Moltissimi spettatori, dunque, hanno cominciato a tempestare il profilo dei due invitando Allen a sottoporsi all’intervento, ma non è noto quale sia stata alla fine la decisione dell’uomo.