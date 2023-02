Jose Carreras e Katia Ricciarelli: la storia d’amore e la rivelazione

Il racconto della storia d’amore tra Jose Carreras e Katia Ricciarelli e la rivelazione su ciò che è successo tra i due cantanti

Una delle storie d’amore che ha appassionato maggiormente gli appassionati da musica è stata sicuramente quella tra Katia Ricciarelli e il tenore spagnolo José Carreras. I due cantanti sono stati insieme per 13 anni e hanno vissuto una storia d’amore intesa e molto appassionata. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato come il tenore spagnolo sia stato in grado di farla innamorare immediatamente, lei è rimasta rapita dall’uomo mentre cantava Il ballo in maschera e dall’emozione è addirittura caduta a terra. Fu amore a prima vista, quindi, dal 1972, fino al 1985, quando i due hanno poi deciso di lasciarsi e mettere la parola fine alla loro relazione. Insieme i due hanno trascorso anni bellissimi, cantando e componendo nuova musica, tuttavia tutta quella passione alla fine si è esaurita, o meglio è arrivata a un punto di rottura.

In una puntata di Oggi è un altro giorno, Katia Ricciarelli ha raccontato di aver deciso di rompere la relazione perché José non si decideva a fare il grande passo. Lei voleva sposarsi, ma lui evidentemente non ne aveva voglia. Così, a causa di questo motivo, la storia d’amore tra Katia Ricciarelli e José Carreras è terminata. Come ben sappiamo, poi, la lirica è riuscita a coronare il suo sogno di sposarsi, giurando eterno amore a Pippo Baudo nel 1986. Josè Carreras ha sempre occupato, però, un posto speciale nel cuore di Katia Ricciarelli, che a Verissimo ha rivelato di avere provato per il tenore un amore davvero infinito. Quando si è fidanzata con Carreras, Katia era giovane e aveva appena 26 anni, ma col passare del tempo ha sentito l’esigenza di una famiglia e quindi ha deciso di prendere una strada diversa da quella dello spagnolo.

Chi è Josè Carreras

Conosciamo benissimo Katia Ricciarelli, è stata una delle più grandi cantanti liriche della storia della musica italiana e ancora oggi, a 76 anni, è un amatissimo personaggio televisivo, reduce lo scorso anno dall’esperienza al Grande Fratello Vip. Josè Carreras, al pari della sua ex fidanzata, è un gigante della musica lirica. Nato nel 1946 a Barcellona, il tenore ha la stessa età della Ricciarelli e sin dalla tenera età ha mostra un grandissimo talento. La sua prima esibizione pubblica risale a quando Josè aveva appena 8 anni, poi José ha iniziato presto a calcare i teatri di tutta la Spagna, continuando a studiare e ad affermarsi. Col tempo Josè Carreras è diventato un punto di riferimento della musica lirica non solo in patria, ma in tutto il mondo. La grande consacrazione per Carreras arriva negli anni ’90, quando l’ex fidanzato di Katia Ricciarelli si unisce a Luciano Pavarotti e Placido Domingo andando a formare il Tre Tenori, trio vocale famosissimo in tutto il mondo.

Oggi José Carreras ha 76 anni ed è ancora in attività, anche se nell’ultimo decennio ha sicuramente diminuito la sua presenza sui palcoscenici. Per il suo grande talento, Josè Carreras ha ottenuto tantissime riconoscenze, non solo in patria, ma anche all’estero e in particolare in Italia, dove tra il 1991 e il 1996 è stato insignito prima della medaglia di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e poi di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine.