Blanco fidanzata chi è Martina Valdes: la storia d’amore

Chi è Martina Valdes fidanzata del cantante Blanco: è una ballerina professionista e una nascente stella di Tik Tok

Curiosando su Instagram, è possibile imbattersi in diverse foto che ritraggono Blanco, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood, con la sua fidanzata: la ballerina Martina Valdes. Originaria di Desenzano del Garda, Brescia, Martina è in realtà una ragazza estranea al mondo dello spettacolo, balzata agli onori delle cronache proprio per la relazione con Blanco. Le prime immagini dei due risalgono al marzo 2022, poco dopo il successo del cantante bresciano all’Ariston, quando Martina e Blanco sono stati fotografati mentre si baciavano in discoteca, ma non si sa da quanto la relazione vada avanti. È probabile, comunque, che i due si siano conosciuti proprio in discoteca in una delle serate dove Martina era protagonista. Al di là di alcuni scatti sui social, il cantante non parla molto della sua relazione e quindi non conosciamo molto dettagli a riguardo. Sappiamo, dalle informazioni reperibili sempre su Instagram, che Martina Valdes è una ballerina e lavora per il Mamacita club che organizza serate in giro per l’Italia a tema reggaeton. Inoltre, la fidanzata di Blanco è anche molto attiva su TikTok, dove sta guadagnando sempre più seguito, così come su Instagram, dopo l’ufficializzazione della storia col cantante di Nostalgia. Qui, Martina Valdes è protagonista di moltissimi video in cui balla, mostrando una grande abilità. Inoltre, la fidanzata di Blanco è stata al fianco del cantante in diversi concerti, salendo anche sul palco in alcune occasioni.

Blanco ex fidanzata che fine ha fatto

Prima della storia con Martina Valdes, Blanco è stato fidanzato con Giulia Lisioli, anche lei divenuta estremamente famosa grazie al successo del cantante. Questa fama ha avuto i suoi risvolti sia positivi che negativi, come ha raccontato la stessa Giulia, che in un’intervista al tiktoker MagnetFalco ha raccontato di essere stata contattata per diverse offerte lavorative, dall’Isola dei famosi e dal Grande Fratello, ma lei per il momento ha rifiutato, non convinta evidentemente di una carriera nel mondo dello spettacolo. Al fianco delle proposte di lavoro, però, sono arrivati anche messaggi non carini di molti followers su Instagram, in particolare quando è uscita fuori la notizia della relazione tra Blanco e Martina Valdes con la pubblicazione della foto del bacio tra i due. Giulia ha raccontato di essere stata contattata da moltissime persone e ciò le ha dato molto fastidio, perché non sapendo come stessere le cose in molti hanno espresso giudizi, sia su lei che sul suo ex fidanzato, e questo ha rappresentato sicuramente il risvolto negativo dell’enorme esposizione mediatica che ha ricevuto l’ex fidanzata di Blanco. Della fine della storia tra Blanco e Giulia Lisioli al tempo si è parlato moltissimo, ma oggi i due sembrano essere andati entrambi avanti: la ragazza si sta dedicando ai suoi progetti, mentre il cantante ha ritrovato l’amore con Martina Valdes e prosegue nella sua straordinaria ascesa. Oggi, ad ogni modo, la vita dell’ex musa ispiratrice di Blanco è cambiata moltissimo, chiaramente i riflettori sono maggiormente puntati su di lei, con i suoi lati positivi e quelli negativi.