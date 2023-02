Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera 6 febbraio

Puntata piena di momenti molto intensi ieri sera 6 febbraio al Gf Vip: tra liti e confronti, l’esito del televoto è molto sorprendente

La puntata di ieri sera 6 febbraio del GF Vip è stata ricca di momenti di tensione, tra cui ovviamente quello che ha riguardato l’esito del televoto. In nomination, dopo l’ultima puntata, sono finiti: Antonella, Alberto, Nikita e Davide. Come di consueto, Alfonso Signorini ha fatto alzare i 4 nominati e li ha fatti posizionare spalle al led, iniziando a leggere il verdetto della busta. Il televoto di ieri sera non riguardava un’eliminazione, ma il pubblico ha dovuto scegliere il vippone tra preferito tra i 4 in nomination e a trionfare è stato Alberto, che prima aveva scherzato sulle possibilità di essere il favorito. De Pisis si è imposto con un bel 39%, mostrando una grandissima soddisfazione per questo risultato. Alle sue spalle si è posizionata Antonella, che ha raccolto il 30% delle preferenze, poco meglio di Nikita, ferma al 27%. Molto male Davide, che ha raccolto appena il 4% delle preferenze del pubblico. Alberto, dunque, è il preferito del pubblico e ottiene l’immunità, ma è stato chiamato anche a prendere la difficile decisione di mandare uno dei vipponi che non hanno vinto il televoto in nomination. Alberto, dopo un’accesa discussione con Antonella, ha deciso di salvare la Fiordelisi per farla stare vicino a Edoardo per far evolvere il loro rapporto: una decisione sorprendente considerando come Antonella ha immediatamente attaccato Alberto dopo l’esito del televoto. Il vippone ha salvato anche Davide, non ritenendo giusto mandarlo in nomination, e ha invece condannato Nikita perché ha trovato bizzarre molte nomination. Dunque, non c’è stata nessuna eliminazione ieri sera 6 febbraio al Gf Vip, ma Alberto De Pisis è stato il preferito del pubblico e ha guadagnato l’immunità, mandando in nomination Nikita per il televoto di lunedì 13 febbraio, che varrà l’eliminazione di un vippone.

GF Vip cosa è successo ieri sera 6 febbraio

La puntata di ieri sera 6 febbraio del GF Vip si è aperta col tema più caldo della settimana: ovviamente il rapporto tra Antonella ed Edoardo. I due sono reduci da una settimana molto complessa, dalle polemiche della scorsa puntata fino a tutto ciò che hanno vissuto negli ultimi giorni, con le aspre litigate che Antonella ha vissuto con moltissimi altri concorrenti. Il focus è stato posto prima su Antonella, con la Murgia che ha ripercorso la lite con la Fiordelisi, raccontando come a darle sui nervi sia stato il suo ritrarre qualcosa che ha detto, ovvero la frase sulle mani alzate su di lei da Edoardo. Nicole ha detto ad Antonella che poteva semplicemente spiegare come ciò che ha detto fosse frutto di un momento particolare, ma invece ha voluto negare di averlo detto, cosa che ha fatto sentire Nicole presa in giro perché lei stessa ha sentito quelle parole. Oriana ha poi accusato Antonella di essere finta e drammatica, sforzandosi addirittura di piangere per essere ancora più drammatica. Micol, infine, ha detto di ritenere Antonella una persona provocatrice, che le piace recitare il ruolo della vittima e che è una grande attrice. Dopo questi attacchi, parola ieri sera nella puntata del 6 febbraio del Gf Vip ad Antonella, che si è difesa rispondendo di essere una ragazza che fa il suo percorso, che non parla mai degli altri e che è lei a ricevere continuamente delle provocazioni. Antonella ha poi smentito di recitare, ha detto di essere semplicemente molto emotiva e ciò la porta a piangere spesso. Parola, quindi, ad Antonino, che ha detto che non gli sembra il caso né di far passare Antonella come una squilibrata, come non era il caso di far passare Edoardo come un violento. Antonella ha poi definito “umpa lumpa” (ovvero i personaggi della Fabbrica di cioccolato) gli altri concorrenti, trovando pronte risposte da parte di Nicole e Giaele, che hanno ricordato tutti gli attacchi ricevuti da Antonella. Puntualizzazione di Edoardo, che ha detto di non aver mai fatto passare Antonella come una squilibrata, anche se ora comunque molte cose che sono successe tra loro iniziano a pesare nel suo giudizio su Antonella. La Fiordelisi ha poi chiuso la discussione dicendo che secondo lei gli altri concorrenti del Gf Vip vanno contro lei ed Edoardo perché hanno paura della loro forza insieme.

Chiuso il discorso per ciò che riguarda Antonella ed Edoardo, ieri sera al Gf Vip è stato il momento di dare il via alla “serata degli ex”, con gli arrivi di alcuni ex fidanzati dei concorrenti. Si parte con Martina Nasoni, la ex fidanzata di Daniele Dal Moro, pronta a rientrare nella casa e infilarsi tra Daniele e Oriana. Prima dell’ingresso della vincitrice del Grande Fratello 16, Oriana ha parlato del suo sentimento per Daniele, dicendo di provare qualcosa per il ragazzo e credendo che anche lui prova qualcosa, ma non riesce ad ammetterlo. Oriana ha rivelato di sentirsi pienamente sé stessa con Daniele e Signorini anche ha ammesso di credere che anche da parte di Daniele ci sia un sentimento vero. A questo punto l’attenzione passa su Martina, che ha raccontato di sentire ancora Daniele e di essere molto felice di rivederlo. La ragazza ha poi ripercorso il suo amore con Daniele, raccontando come al tempo è nato in maniera spontanea e libera, anche se Daniele ha sempre avuto problemi ad ascoltare le persone vicine. Poi, fuori dalla casa, i due si sono frequentati per un bel po’ di tempo, con una serie di liti e molla perché coi loro caratteri forti litigavano molto e alla fine si sono allontanati definitivamente perché in primis entrambi avevano delle questioni in sospeso personali da risolvere. Alla domanda se Daniele sia innamorato di Oriana, Martina ha risposto di vedere del trasporto e dell’attrazione fisica, ma secondo lei i due hanno dei caratteri troppo diversi. Dopo di ché, ieri sera 6 febbraio è andato in scena l’incontro tra Martina e Daniele e lei gli ha detto quanto sia fiera del suo percorso nella casa. Quando ha potuto rispondere, Daniele ha espresso tutta la sua felicità nel rivedere Martina e ha ribadito quanto le vuole bene. Stuzzicato da Alfonso, Daniele ci ha tenuto a sottolineare quanto ciò che sta vivendo con Oriana non è paragonabile con ciò che ha vissuto con Martina, perché quello che ha provato con lei era un sentimento molto più forte e i problemi che ci sono stati tra loro erano tutti riconducibili a lui, mentre quelli con Oriana dipendono anche dalla venezuelana. Daniele ha aggiunto che magari se avesse incontrato Martina in un altro momento le cose sarebbero andare diversamente. Visibilmente turbata Oriana, che poi è stata invitata a conoscere Martina e ha ammesso di non capire perché fosse stata chiamata. Senza sapere che Martina sarebbe entrata, Daniele ha detto che gli sarebbe piaciuto se la ragazza fosse entrata nella casa, ma Signorini ha dovuto dissimulare dicendo che non è possibile. Oriana è apparsa decisamente infastidita dalle parole di Daniele, che dopo l’incontro con Martina ha attaccato Daniele perché ha detto quelle parole non pensando a come avrebbe reagito Oriana. La venezuelana ha detto che dire che la situazione con Martina non è paragonabile a quella con lei è una mancanza di rispetto nei suoi confronti e che sentendo le sue parole ha capito che di lei a Daniele non le importa nulla. L’ex tronista ha semplicemente risposto di aver detto la verità e ha rimarcato di aver semplicemente detto che la storia con Martina è stata diversa da quella con Oriana, anche perché hanno condiviso di più. Così, dopo il confronto Daniele è stato allontanato e Signorini si è confrontato con Oriana, chiedendole scusa per ciò che è successo, visto che l’incontro tra Daniele e Martina ha preso una piega inattesa. Finito questo segmento, Oriana e Daniele hanno continuato a parlare, con lei che ha ribadito come ci sia rimasta male per le parole dell’ex tronista, mentre lui ha ribadito di aver semplicemente espresso il suo pensiero, che non inficia su ciò che prova per lei.

Finito questo complesso passaggio, la puntata di ieri sera 6 febbraio del Gf Vip è andata avanti con un delicato confronto tra Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli, per parlare delle parole dure che il gieffino ha rivolto in settimana all’opinionista. Donnamaria è arrivato in studio e ha sentito le spiegazioni di Sonia, che ha ammesso di non essersela presa per le parole del ragazzo, ma è rimasta perplessa per la risposta che ha dato ad Antonella quando ha detto che le piacerebbe fare quello che ha fatto Sonia, ovvero “allora sposa Bonolis”. Sonia ha detto di esserci rimasta per questa risposta perché crede che Edoardo non abbia un rapporto limpido con Antonella proprio per questa rabbia che prova e lo ha portato a fare questo commento. Quello di Sonia è più un consiglio che un rimprovero, ha detto a Donnamaria di imparare a fare i conti con questa rabbia perché sennò non gli sarà facile vivere una relazione. Dopo di ché, Edoardo ha dato spiegazioni sulle parole che ha rivolto a Sonia, ammettendo di aver sbagliato e spiegando di aver trovato delle contraddizioni nelle parole della Bruganelli. Alla fine, comunque, tra i due è tornato il sereno, con Sonia e Donnamaria che si sono chiariti, pur rimanendo ognuno della sua idea.

Ieri sera, dunque, nella puntata del 6 febbraio del Gf vip l’attenzione è tornata sul tema ex, con l’arrivo, stavolta, di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon. Il ragazzo ha raccontato che ormai con la gieffina non c’è più rapporto, ma comunque crede che non sarà un dispiacere per Nikita rivederlo. Inoltre, Matteo ha anche attaccato Onestini, dicendo che non gli è piaciuto il comportamento da stratega che ha avuto. Prima dell’ingresso di Matteo, Nikita ha parlato del parziale riavvicinamento a Onestini, col bacio per gioco che ha riacceso la fiamma nella gieffina. A questo punto, ieri sera Matteo e Nikita si sono finalmente incontrati, col ragazzo che ha dedicato dolcissimi parole per la sua ex fidanzata, difendendola dalle accuse di chi dice che lei recita, chiedendole scusa per le frizioni degli ultimi tempi ed esprimendole tutto il suo sostegno. Nikita si è mostrata molto felice di aver incontrato Matteo, poi i due sono tornati sulla loro rottura, raccontando come a un certo punto le cose non sono più andate e si sono allontanate, ma il loro amore è stato davvero molto grande. Signorini ha poi invitato Onestini, facendogli leggere le accuse che le ha lanciato Diamante. Matteo ha spiegato le ragioni del suo tweet, spiegando come lui non ha niente di personale contro Onestini, anzi lo trova anche simpatico e intelligente, ma non gli è piaciuto il suo comportamento, ovvero il negare il contatto fisico con Nikita, il parlarle dietro e il portare avanti la sua crociata contro Onestini. Luca ha risposto di vedere nel tweet di Matteo solo un tentativo di venire al GF Vip per farsi vedere, a quel punto Diamante ha replicato piccato invitando Onestini a tornare a fare i tiktok con suo fratello. I due si sono rivolti una serie di attacchi, poi l’incontro è terminato.

Andando avanti, la puntata di ieri sera 6 febbraio del Gf Vip è andata avanti con un altro capitolo della serata degli ex, con l’arrivo dell’ex fidanzata di Luca Onestini: Ivana Mrazova. Il gieffino è stato molto felice di vedere la sua ex e Ivana ha fatto il suo ingresso nella casa, suscitando grande felicità in Onestini. Dopo l’ingresso di Ivana Mrazova, è andato in scena un confronto tra Nikita e i due Edoardo, con la Pelizon che si è offesa per un’imitazione che i due hanno fatto di Nikita insieme a Milena. Tavassi e Donnamaria hanno spiegato come si trattasse semplicemente di uno scherzo e la reazione di Nikita è decisamente fuori luogo, ma la vippona ha spiegato come non ha visto umorismo nell’imitazione che hanno fatto. Finito questo passaggio, hanno fatto il loro ingresso in casa gli altri due ex che si sono presentati ieri sera: Martina e Matteo. Dopo questi ingressi, la puntata di ieri sera 6 febbraio del GF Vip è andata avanti con le nomination e al televoto sono finiti: Attilio, Antonino, Sarah, Onestini e Donnamaria. Il più votato finirà in nomination in vista del televoto di lunedì 13 febbraio insieme a Nikita.