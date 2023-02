Chi è in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip: i nominati 6 febbraio

Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera 6 febbraio del Grande Fratello Vip: le polemiche di Sonia e il televoto particolare

La prima immunità della serata ieri sera 6 febbraio al Gf Vip se l’è guadagnata Alberto, che ha vinto il televoto contro Nikita, Antonella e Davide e ha mandato al televoto la prima. Poi, gli altri immuni scelti dagli inquilini della casa sono: Giaele, Tavassi, Oriana e Davide, che dalla nomination passa, quindi, alla salvezza. Sonia ha concesso la sua immunità ad Antonella, mentre Orietta ha scelto Nicole Murgia. A questo punto si è andati avanti con le nomination palesi: a cominciare ieri sera 6 febbraio è stato Andrea, che ha nominato Sarah con cui non è scattato il feeling. Onestini ha nominato Antonino, senza ovviamente dare troppe spiegazioni considerando i rapporti tra loro. Sarah ha ricambiato la nomination scegliendo Andrea, confermando la mancanza di feeling. Attilio ha ammesso di essere in difficoltà a fare la nomination, premettendo che stavolta non voleva nominare Donnamaria perché ha visto in lui dei miglioramenti anche nei suoi comportamenti con Antonella, ma alla fine lo ha nominato comunque non perdonandogli l’attacco a Sonia. Subito ha ricambiato Edoardo, nominando Attilio perché da settimane voleva farlo. Antonino ha dato la sua nomination a Donnamaria, mentre Micol ha votato Attilio non potendo nominare chi voleva. Dopo questa nomination è intervenuta Sonia, che ha accusato Tavassi e altri membri del suo gruppo di essersi messi d’accordo per votare Attilio, con Micol che si è difesa negando questa cosa. Dopo questa discussione, le nomination sono avanti con Daniele, che ha votato Onestini ammettendo di aver voluto nominare qualcun altro, ma ha scelto Luca perché tra i nominabili è quello con cui ha meno rapporto nonostante, il rapporto tra loro sia evoluto. Nikita ha chiuso le nomination palesi votando Antonino, dicendo che lo ha scelto perché i suoi desideri sono altrove. Finite le nomination palesi, è stato il turno delle segrete, iniziate con Giaele, che prima ha attaccato Cristina Quaranta per le cose che ha detto sul suo matrimonio, e poi ha scelto di nominare Attilio, perché non riesce a capire quale sia il vero Attilio. Tavassi ha poi nominato Attilio per delle parole che gli aveva rivolto tempo fa. Sonia a questo punto è intervenuta di nuovo, per sottolineare una volta ancora come secondo lei Tavassi e gli altri si siano messi d’accordo per votare Attilio. Le nomination di ieri sera 6 febbraio sono andate avanti con Antonella, che ha scelto Micol, perché nonostante lei abbia tentato un approccio con lei la Incorvaia rimane finta, perché vuole passare da brava ragazza e invece la attacca sempre, annuendo alle offese che Antonella riceve. Oriana ha nominato Antonino, perché non va d’accordo con lui e perché ha esultato quando è entrata Martina in casa, un gesto che Oriana ha visto come un attacco personale. Poi Davide ha nominato Luca Onestini, con cui ci sono stati dei litigi. La Murgia ha invece nominato Sarah, perché è quella con cui ha meno rapporto. L’ultima nomination è stata del vincitore del televoto Alberto, che ha nominato Daniele perché la scorsa settimana lo ha nominato inaspettatamente e si è sentito tradito.

GF Vip chi è in nomination 6 febbraio

Il televoto stavolta per la prossima puntata avrà un meccanismo particolare. Da questa settimana, il GF Vip torna al doppio appuntamento, ma l’eliminazione non avverrà nemmeno la prossima puntata, bensì settimana prossima, nella puntata di lunedì 13 febbraio. Il televoto di giovedì sera decreterà uno sfidante di Nikita al televoto di lunedì, che porterà all’eliminazione. Il vippone più votato dopo le nomination di ieri sera 6 febbraio è stato Attilio, che ha ricevuto 4 nomination, con tutte le polemiche dell’attacco di Sonia per la strategia dei votanti. Dietro ad Attilio c’è stato Antonino, che ha rimediato 3 nomination, mentre a 2 nomination ci sono, a parimerito, Sarah, Onestini e Donnamaria. Televoto molto ricco, dunque, per giovedì 9 febbraio, con ben 5 vipponi che si sfideranno e uno di loro finirà al televoto di lunedì 13 febbraio insieme a Nikita il quale, ricordiamolo, varrà l’eliminazione dopo una settimana senza addii. In nomination al Gf Vip ieri sera 7 febbraio, dunque, sono finiti: Attilio, Antonino, Sarah, Onestini e Donnamaria.