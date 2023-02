Andrea Delogu fidanzato: chi è Luigi Bruno  

Chi è il fidanzato di Andrea Delogu: conosciamo Luigi Bruno, che lavoro fa e quanti anni di differenza hanno

Il nuovo fidanzato di Andrea Delogu, 40 anni, è Luigi Bruno, 23 anni, giovane modello che ha ridato il sorriso alla presentatrice dopo la fine della sua storia con l’attore Francesco Montanaro. Considerando la serietà della relazione, Andrea Delogu ha deciso di presentarlo personalmente sul suo profilo Instagram, seguito da circa 570mila persone, mettendo subito in evidenza come, nonostante la giovane età, sia stato in grado di resistere in una situazione molto delicata, mostrandosi paziente, gentile e coraggioso, queste le sue parole. Come già detto, si tratta di un giovane modello, alto 185 cm, dai capelli e occhi castani. Poco conosciuto nel mondo dello spettacolo, dove di fatto è noto quasi unicamente come il fidanzato di Andrea Delogu. Vive e lavora a Milano, seguito dalla Elite Model Managementm, ma proviene da un paesino nei pressi di Napoli. Per quanto la loro relazione sia ufficiale, i due hanno deciso di tutelarla il più possibile e per questo non esistono ancora foto social di loro insieme e, a dire la verità, sul profilo Instagram di lui vi sono aggiornamenti molto di rado. Il suo lavoro si svolge altrove e non sui social o in televisione, quindi preferisce limitare l’esposizione.

Andrea Delogu e Luigi Bruno: la storia d’amore

Data la differenza d’età di 17 anni tra Andrea Delogu e Luigi Bruno, vi è molta curiosità su come i due fidanzati si siano conosciuti. La presentatrice ha raccontato i dettagli della loro storia d’amore nelle prime fasi, sottolineando come sia stato il giovane modello a fare la prima mossa. Ha iniziato a scriverle messaggi in privato su Instagram, fino ad arrivare a questo che ha particolarmente colpito Andrea Delogu dopo le loro prime chiacchierate: “Se tra 10 anni nessuno dei due avrà trovato l’amore, ci sposiamo?”. Dopo aver controllato il suo profilo Instagram, si è resa conto che fosse un modello e soprattutto che era molto giovane. Lui le ha raccontato alcuni dettagli sulla sua vita privata, sulla famiglia e il passato, con la conduttrice che si è rapidamente resa conto di quante similitudini ci fossero. Tutto questo l’ha un po’ insospettita, al punto da pensare a un profilo fake. Non sarebbe di certo la prima VIP a finire in una trappola del genere, basti pensare all’intera vicenda di Pamela Prati e Mark Caltagirone: “Ero certa fosse un fake, che si trattasse di un uomo molto più grande e infinitamente meno bello. Lui era troppo giovane per avere tante cose in comune con me”. Infastidita da questo sospetto, ha deciso di mettere alla prova Luigi bruno, proponendogli un appuntamento a Napoli, dove al tempo viveva il modello. Lo fa però improvvisamente, senza preavviso, e la risposta del giovane è negativa, il che conferma i sospetti della conduttrice. Andrea Delogu ha smesso di rispondere ai suoi messaggi, furiosa, fino a quando lui non le dice che è di passaggio a Roma e intende conoscerla a tutti i costi. Si sono dati appuntamento vicino al Colosseo e lì ha finalmente capito che “il ragazzo di Instagram” era vero.