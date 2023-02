Angelo Duro chi è comico a Sanremo 2023

Angelo Duro chi è il comico della seconda serata di Sanremo 2023: 40 anni ma sembra un ragazzo, ex inviato de Le Iene

Angelo Duro, 40 anni, è un comico nato a Palermo il 20 agosto 1982, scelto per salire sul palco del Festival di Sanremo 2023 per la seconda serata della nuova edizione diretta da Amadeus. Ad annunciarlo è stato proprio il direttore artistico della kermesse musicale, che ha deciso di lanciare la notizia nel programma di un altro comico, il suo carico amico Fiorello, Viva Rai 2. Dopo aver rivelato la presenza di Angelo Duro a Sanremo 2023, il 40enne si è presentato alle sue spalle, lanciando uno dei suoi tormentoni, che a teatro fanno scoppiare dalle risate i suoi fan: “Ma stai zitto, stai”. Un piccolo sketch che ha fatto dire, ironicamente, ad Amadeus che se lo ricordava un po’ più simpatico. Un grande talento, al punto che chiamarlo comico è riduttivo, ecco il pensiero di Fiorello, che di fatto ha ceduto al collega il proprio testimone, considerando anche il fatto che siano entrambi siciliani. In effetti Angelo Duro non è soltanto un comico, ma anche un attore, scrittore e, in generale, un personaggio televisvio. Durante uno dei suoi spettacolo è stato notato da Davide Parenti, che nel 2010 gli ha di fatto cambiato la vita, inserendolo nel programma Le Iene, in prima serata su Italia 1.

Angelo Duro il grande successo sul web

Il comico è così diventato un inviato in giacca, cravatta e camicia, indossando degli occhiali scuri che oggi sono parte del suo personaggio, come le varie locandine dimostrano ampiamente. L’impatto è stato da subito positivo, per non dire devastante, con il suo modo di rapportarsi agli altri che impedisce di comprendere quando sia serio e quando scherzi. Ha saputo inventarsi un po’ di scenette da mettere in atto in strada con sconosciuti e personaggi famosi, da Il cantante senza pubblico a Nuccio VIP. Conclusa questa esperienza, però, ha fatto un passo indietro e ha puntato tutto su di sé, lanciandosi sul web. Si è quindi costruito un personaggio che fin da subito si è fatto amare dal grande pubblico di Youtube e non solo. Molto arrogante e scontroso, che si approccia alla vita come se tutti gli fosse dovuto, pronto a esplodere dinanzi anche alle minime cose fuori posto. Dal web passa ai teatri e nel 2017 il suo tour Perchè mi stai guardando? fa registrare numerosi sold out, tra Milano, Roma, Napoli, Torino e Palermo.

Cavalca l’onda del successo e nel 2018 pubblica il suo primo romanzo, Il piano B. Come detto, però, Angelo Duro è anche un attore e nel 2016 ha esordito al cinema con la commedia Tiramisù di Fabio De Luigi. Quando si parla della fidanzata di Angelo Duro cala un velo di mistero, dal momento che il comico tiene particolarmente alla propria vita privata, decidendo di condividerla a modo suo con il pubblico. Sono infatti apparse alcune foto della sua compagna su Instagram, ma il volto è sempre coperto da una mela verde. Non vi sono tag e non sembra esserci modo di capire chi sia. Viene da pensare che la giovane sia fuori dal mondo dello spettacolo e per questo preferisca veder tutelata la propria privacy, considerando la fama del compagno. I più curiosi sperano però che possa essere presente all’Ariston in occasione dell’apparizione di lui, così da scoprirne l’identità.