Lazza Sanremo 2023 chi è il campione di vendite

Chi è Lazza 28 anni è rapper più ascoltato dello scorso anno pronto a essere protagonista: la sua carriera dagli inizi a Sanremo 2023

Lazza è una delle più grandi novità delle ultime edizioni del Festival di Sanremo 2023 è senza ombra di dubbio il riavvicinamento della kermesse a quella frangia di pubblico e artisti che sono sempre stati lontani dall’Ariston. Se c’è un genere che negli anni si è opposto con maggiore veemenza a Sanremo quello è stato, sicuramente, il rap, ambiente che a lungo ha osteggiato la più importante rassegna canora nazionale, accusandola di essere datata e antiquata. Il ringiovanimento del Festival apportato da Amadeus, però, ha finito per investire anche il rap e pure la sua componente più tenace. In tal senso, l’edizione 2023 è veramente ricchissima per i fan del genere: dalla presenza come ospiti di Salmo e Guè alla presenza in gara di Lazza, il rapper più ascoltato dello scorso anno e una delle stelle più brillanti del panorama musicale del momento, famoso per la canzone Come uscito di galera, cult su Tiktok ma anche per essere laureato a pieni voti al conservatorio. Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è nato a Milano il 22 agosto del 1994 ed è uno dei principali esponenti della scena rap del momento.

Al contrario però di quanto si possa pensare, il percorso di Lazza è stata atipico rispetto a quello di molti rapper. La formazione dell’artista, infatti, avviene in maniera tradizionale, con lo studio del pianoforte al Conservatorio di Milano. Solo successivamente, Lazza si è avvicinato ai soliti contesti underground dove pullulano gli aspiranti rapper, sfruttando la ricchezza di una città come Milano, decisamente vetrina del genere rap. Il debutto ufficiale sulla scena di Lazza avviene nel 2012 e in dieci anni il rapper compie un’ascesa incredibile, chiudendo il 2022 al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia con Sirio. La poetica di Lazza va ben oltre il genere rap, il cantante è un artista a tutto tondo, capace di coniugare una scrittura sopraffina a un rap molto stretto, impreziosendo il tutto con la sua abilità al pianoforte. Sanremo sarà sicuramente una grande vetrina per il cantante di Come uscito di galera per ampliare ancora di più il suo enorme successo. La fidanzata di Lazza è la modella Debora Oggioni 25 anni

Lazza carriera

Come detto, la carriera di Lazza ha ufficialmente inizio nel 2012, grazie alla pubblicazione di Destiny Mixtape, prodotto che il rapper ha distribuito gratuitamente e che ha portato il nome di Lazza alla luce. Così, dopo diverse collaborazioni, singoli e gare di freestyle, nel 2018 Lazza esordisce ufficialmente col sui primo album, dal titolo Zzala, dove fa la sua comparsa il pianoforte che diventerà uno dei marchi di riconoscimenti del rapper, che andando avanti amplierà la sua sperimentazione musicale e artistica. Zzala è un grande successo, seguito da altri singoli come Porto Cervo, fino all’arrivo di Re Mida, secondo album di Lazza, uscito nel 2019, che segna la consacrazione definitiva del rapper. Sulla scia del successo inarrestabile da che Re Mida passa per l’EP J e per le moltissime collaborazioni di quegli anni, Lazza arriva a pubblicare il 6 marzo 2022 Sirio, vero e proprio album dei record, capace di far segnare quattro dischi di platino. Sirio è un successo senza precedenti, chiude il 2022 in cima alle classifiche di vendite ed è l’album che negli ultimi 10 anni è rimasto per maggior tempo in cima alla classifica FIMI. Sirio è stato poi seguito dalla versione Concertos, in cui molti brani sono stati riarrangiati nell’ormai iconica piano version. A quasi un anno da Sirio, Lazza è pronto a sbarcare a Sanremo, una nuova tappa della sua straordinaria ascesa.