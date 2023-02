Sanremo 2023 Gianluca Grignani la caduta virale su TikTok: la verità

La caduta di Gianluca Grignani a Sanremo 2023 è virale su TikTok ma c’è una storia vera che nessuno racconta sui social

Gianluca Grignani a Sanremo 2023 è un osservato speciale e su questo non c’è nessun dubbio. Tutti sono in attesa della sua esibizione e, va detto, di un suo passo falso. Si respira un’aria pesante, mascherata dal buonismo di chi sostiene di sperare in un suo grande ritorno. La verità è che il web si diverte a prendere a calci chi è già a terra, e lo dimostra un video di Gianluca Grignani virale su TikTok. Circondato da un gran numero di curiosi, il cantante di Destinazione Paradiso ha percorso il tratto previsto per gli artisti, che vengono accompagnati nel teatro Ariston per la prima serata di Sanremo 2023. In piazza Colombo è stato allestito un palco, sfruttato per le interviste e soprattutto per alcune esibizioni live di cantanti ospiti di questa edizione, divisa tra questa struttura e la nave da crociera attraccata a largo della città. Proprio qui è avvenuta la caduta di Gianluca Grignani, che tanto sta facendo divertire gli utenti sui social. Una vicenda che verrà probabilmente descritta in maniera diversa da quanto sia realmente accaduto. Tra la gente sul posto è possibile sentire un commento crudele: “È già ubriaco”. Tutto ciò lascia davvero intendere come in tanti non vogliano vederlo nuovamente al massimo della forma, sperando in nuovi passi falsi, magari proprio sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2023 la verità dietro la caduta di Grignani

Ciò che è accaduto a poco dall’inizio di Sanremo 2023 non è stato altro che un passo falso, nel vero senso dell’espressione. Gianluca Grignani è inciampato e subito dopo si è rialzato, senza crollare a terra o altro. La cosa sarebbe chiara se non vi fossero numerose persone a coprire la visuale. Volendo guardare alla vicenda con un tono più scherzoso, si può dire come questo piccolo episodio possa rappresentare un campanello d’allarme per il Fantasanremo. Ricordiamo, infatti, che vi sono bonus e malus di cui tener conto e alcuni di questi sono legati a delle possibili cadute, con il principale nemico rappresentato dalla scalinata di Sanremo 2023. Questa potrebbe di certo rappresentare un problema per I Cugini di Campagna, date le loro zeppe esagerate. Se Gianluca Grignani dovesse cadere dalle scale del Festival, prima di esibirsi, ci sarebbero 50 punti di penalità. Se invece dovesse cadergli il microfono o l’asta, i punti in meno sarebbero 10. Se si dovesse verificare la stessa scena, ovvero un inciampo o una caduta durante la canzone, il malus sarebbe di 20 punti. Gianluca Grignani al Fantasanremo è stato molto richiesto e sul suo profilo social il cantante ha pubblicato alcune storie per dimostrare d’essere ben consapevole del gioco in corso. Non si sa, però, se deciderà di dare una mano in maniera attiva e consapevole a tutti quelli che lo hanno selezionato. Qualcosa potrebbe accadere in tal senso nella terza serata di Sanremo 2023, giovedì 9 febbraio, quella dedicata ai duetti. Sul palco Grignani sarà affiancato da Arisa e insieme proporranno una versione tutta nuova, e ovviamente a due voci, di Destinazione Paradiso, grande classico della musica italiana.