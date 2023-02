Anticipazioni Gf Vip 9 febbraio: entra Chiofalo, caso Ivana fidanzata

Stasera dalle anticipazioni grande puntata del Gf Vip: ex di Antonella in Casa e televoto a sorpresa

L’appuntamento col Gf Vip raddoppia e torna stasera 9 febbraio. Nella scorsa puntata abbiamo assistito agli ingressi di ben tre ex dei vipponi in casa: la ex di Daniele, Martina, la ex di Onestini, Ivana, e infine l’ex di Nikita, Matteo. Le anticipazioni della puntata di stasera 9 febbraio del Gf Vip si concentrano proprio sulle novità della scorsa puntata. Uno degli ingressi più frizzanti è stato sicuramente quello di Matteo Diamante, che dopo tanti anni ha ritrovato Nikita e si è subito reso protagonista di un acceso confronto con Onestini. L’ingresso di Matteo ha portato addirittura Luca ad abbassate il muro che aveva alzato nei confronti di Nikita, decidendo di metterla in guardia sulle reali intenzioni del suo ex, visto che Onestini crede che Matteo sia al Gf Vip non per Nikita, ma per la visibilità che gli dà il gioco. Onestini ha consigliato a Nikita di continuare il suo percorso, mentre lei ha risposto che le fa piacere rivedere Matteo. Dopo l’ingresso, Diamante si è reso protagonista di una rivelazione a Nikita, dicendole di non averla mai dimenticata. I due poi si sono confrontati sul passato e Matteo le ha confessato che Nikita le piace ancora, spiazzando moltissimo la gieffina. Insomma, l’ingresso di Matteo Diamante è stato subito molto deciso e secondo le anticipazioni del Gf Vip stasera 6 febbraio si parlerà molto di questo confronto tra i due.

Anche l’ingresso di Ivana Mrazova è stato molto deciso e ha spiazzato un concorrente in particolare, ovvero Antonino, che ha ammesso di trovare bellissima l’ex di Onestini. La donna ha ritrovato l’intesa con Onestini, ma è diventata protagonista soprattutto sui social, visto che è scoppiato il caso se la nuova entrata sia fidanzata in seguito a una chiacchierata non troppo comprensibile sul tema con Luca. In caso, infatti, avrebbe poco senso secondo moltissimi fan se Ivana fosse entrata per il suo ex, Onestini, e fosse fidanzata, per cui secondo le anticipazioni del Gf vip 7 stasera 9 febbraio si parlerà di questo tema. La serata degli ex però non sembra essere finita lunedì scorso, ma secondo le anticipazioni proseguirà anche stasera 6 febbraio, visto che potrebbe fare il suo ingresso in casa l’ex di Antonella Francesco Chiofalo. Lunedì la vippona è sembrata terrorizzata all’idea che entrasse un suo ex, in quel caso si è parlato di Gianluca Benincasa, quindi sarebbe interessante vedere come reagirà all’ingresso del suo ex.

Anticipazioni Gf Vip Oriana e Daniele crisi

L’ingresso che ha fatto più rumore è stato, però, senza dubbio quello di Martina Nasoni, la ex di Daniele Dal Moro. Nella puntata di lunedì Oriana si è letteralmente infuriata con Daniele dopo le parole che l’ex tronista ha rivolto alla sua ex, dicendo che quello che ha vissuto con lei è tutt’altra cosa rispetto a ciò che vive con Oriana e che se si fossero incontrati adesso tra loro avrebbe funzionato. Molto ferita, Oriana è sbottata subito dopo la puntata e la discussione si è trascinata anche nei giorni successivi. La venezuelana si è sfogata con Onestini e ha confessato che ciò che sta vivendo al reality le sta abbassando l’autostima, poi ha litigato con Daniele, il quale si è infuriato con la sudamericana, accusandola sempre delle solite cose, ovvero di comportarsi a favore di telecamere e di essere arrivato a lui solo dopo aver preso pali da Antonino e Onestini. Oriana ha ribadito di provare dei sentimenti per Daniele e sentire queste parole l’ha ferita moltissimo, annunciando di non essere ormai più serena nella casa. Le anticipazioni del Gf Vip sottolineano come stasera si parlerà di Oriana, visibilmente spenta e nervosa negli ultimi giorni, con l’ingresso di Martina che le sta pesando tantissimo.

Le anticipazioni della puntata di stasera 9 febbraio del Gf Vip continuano poi con il punto sulle altre coppie nella casa. I Donnalisi potrebbero essere sconvolti dall’ingresso di Francesco Chiofalo, ma per il momento stanno finalmente vivendo dei giorni tranquilli dopo la profonda crisi che hanno passato. Procede molto bene anche tra gli Incorvassi, le tensioni semmai sono tra membri delle due coppie, ovvero Tavassi e Antonella, che non hanno mai nascosto le reciproche antipatie e si sono scontrati, tema di cui probabilmente secondo le anticipazioni stasera si parlerà al Gf Vip.

Gf Vip sondaggi televoto oggi

Immancabile, ovviamente, anche stasera l’appuntamento col televoto, che sancirà quale vippone si unirà a Nikita nel televoto di lunedì prossimo, che varrà l’eliminazione. In nomination sono finiti ben cinque vipponi: Antonino, Attilio, Donnamaria, Onestini e Sarah. I sondaggi televoto di oggi vedono in testa, come favoriti del televoto, Onestini e Antonini, capaci di raccogliere un 30% e un 25%, buone percentuali televoto per stare abbastanza tranquilli. Bene anche Sarah, col suo 20%, mentre sono maggiormente a rischio Donnamaria e Attilio, fermi rispettivamente al 13% e 12% di percentuale televoto. Secondo le anticipazioni, stasera 9 febbraio al Gf Vip Attilio e Donnamaria si contendono la salvezza per non finire al televoto con Nikita e secondo le anticipazioni stasera si giocheranno punto a punto il televoto.