Mara Sattei fidanzato: la vita sentimentale tormentata

I dettagli della vita sentimentale di Mara Sattei: chi è il fidanzato della cantante di Duemilaminuti e i rumours sui flirt che la riguardano

La partecipazione al Festival di Sanremo 2023 rappresenta senza dubbio, per Mara Sattei, la consacrazione di un grandissimo percorso, che la porta ad avere una visibilità ancora superiore. Mentre l’attenzione del grande pubblico cresce intorno alla cantante, in molti iniziano a farsi delle domande su di lei e uno degli argomenti più caldi, in tal senso, è sicuramente quello relativo alla vita sentimentale della voce di Duemilaminuti. I fan si chiedono se Mara Sattei abbia un fidanzato e chi sia, ma dare una risposta a questa domanda non è semplice. Nonostante la fama crescente, la cantante de La dolce vita è una persona estremamente riservata e su Instagram non lascia trapelare nulla della sua vita privata. Nè sui social e né nelle varie interviste che ha rilasciato, Mara Sattei ha parlato della sua vita sentimentale, dimostrando di voler tenere questa sfera della sua vita lontana dai riflettori. Il tema della vita sentimentale di Mara Sattei è tornato in auge proprio grazie alla canzone che ha presentato sul palco dell’Ariston, Duemilaminuti, che parla proprio di una tormentata storia d’amore, una relazione tossica che ha portato la protagonista ad annullarsi completamente per la persona amata, salvo poi capire che quello non è veramente amore. In molti, dunque, si sono chiesti se la canzone avesse un riferimento specifico, ma in realtà si tratta di un brano scritto per Mara Sattei da Damiano David, un tema che la cantante ha voluto portare in scena, ma che non sembra avere uno sfondo biografico. Le domande sull’eventuale fidanzato di Mara Sattei e in generale quelle sulla sua sfera sentimentale sembrano essere destinate a rimanere senza risposta.

Mara Sattei i flirt mai confermati

Proprio la mancanza di informazioni certe ha portato, nel corso del tempo, a far sorgere rumours e indiscrezioni, tutti quanti mai confermati, su eventuali flirt di Mara Sattei. L’ultimo ha riguardato proprio Damiano David, autore della canzone Duemilaminuti, ma è evidente che questo rumour non abbia alcun fondamento perché il cantante dei Maneskin è felice con la sua dolce metà Giorgia Soleri. Prima, invece, c’è stato un flirt che ha riguardato Mara Sattei e un altro grande protagonista della scena musicale del momento, ovvero Marracash, che secondo molti avrebbe avuto una storia con la cantante di Parentesi dopo la fine della relazione con Marracash. Anche qui, però, il flirt non ha mai trovato conferma. Infine, l’ultima incursione nella presunta vita sentimentale di Mara Sattei risale a molti anni fa, all’esperienza della cantante nella scuola di Amici tra il 2013 e il 2014. All’epoca, Sara, che ancora non aveva scambiato le proprie iniziali per creare il proprio nome d’arte, si era avvicinata nella scuola a Denny La Home, rapper milanese classe 1986 che ha partecipato anche lui ad Amici. Come detto, i due sono diventati intimi nella scuola, ma dopo la fine dell’esperienza pare che non ci sia stato altro tra loro e all’epoca, in un’intervista a Gossip Blog, Mara Sattei ha raccontato di aver voluto molto bene a Denny, essendo diventato lui un suo punto di riferimento nella casa, ma dopo la fine di Amici i rapporti non sono rimasti buoni tra loro.