Chi è Paolo Sommaruga giornalista Rai a Sanremo 2023

Paolo Sommaruga è il giornalista Rai che si occupa direttamente del Festival di Sanremo 2023: scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e la vita privata.

Un tempo era il campo di Vincenzo Mollica, ma dal 2021 il posto sul palconcino di Sanremo, tradizionalmente occupato dall’inviato della Rai, è a disposizione di Paolo Sommaruga. È stato lui infatti a ereditare il ruolo del giornalista della tv pubblica che segue in prima persona il Festival di Sanremo, in qualità di caporeddatore della redazionale culturale del Tg1, il telegiornale della rete che trasmette la kermesse canora. Dopo che Mollica è andato in pensione, quindi, è toccato al giornalista ereditarne lo storico ruolo: vediamo un po’ di chi si tratta. Paolo Sommaruga 59 anni è nato a Roma nel 1964 ed è giornalista professionista dal febbraio 1999, oltre un ventennio.

Approda in Rai con un maestro speciale con cui ha seguito da vicino il settore musica e spettacolo traendone una grande esperienza che lo contraddistingue sul campo. È stato per lungo tempo collaboratore stretto e braccio destro di Vincenzo Mollica, non a caso del gionalista di Do Re Ciao Gulp è stato considerato l’erede sotto molti punti di vista, per cui non stupisce che ne abbia rilevato il ruolo anche a Sanremo. Da tempo, infatti, il giornalista lavora per la redazione culturale del Tg1, dove ha conosciuto Mollica, collaborando con lui e accompagnandolo in tutti i grandi eventi del mondo dello spettacolo.

Paolo Sommaruga carriera: il rapporto con Mollica

La sua carriera si è svolta tutta al fianco dell’acclamato giornalista Rai, crescendo sotto la sua ala fino a che, nell’ottobre del 2020, Sommaruga non è stato nominato caporedattore della sezione culturale del Tg1, in sostituzione di Maria Rosaria Gianni. Successivamente è stato annunciato che sarebbe stato lui a prendere il posto di Mollica come inviato principale della Rai al Festival di Sanremo del 2021, ruolo mantenuto fino anche a quest’anno. Riguardo al rapporto con Vincenzo Mollica si è espresso anche Fiorello in uno storico collegamento in cui scherzando lo ha definito il figlio del noto giornalista di musica e spettacolo della redazione del Tg1.Tra gli ultimi eventi di rilievo seguiti dal volto Rai da inviato oltre al Festival di Sanremo 2023 anche i funerali della compianta Gina Lollobrigida.

Alle esequie della diva presso la Chiesa degli artisti presenti numerosi volti noti del cinema e dello show biz che hanno rilasciato al suo microfono un ricordo speciale della Lollo. Fin dallo scorso anno Sommaruga si è distinto per la sua simpatia oltre che competenza, per questo è molto apprezzato sui social dal pubblico che commenta con trasporto i suoi servizi. Sulla vita privata di Paolo Sommaruga al di fuori del suo lavoro di professionista e inviato in realtá non si sa assolutamente niente di ufficiale. Il giornalista 59enne è sempre stato molto riservato riguardo i suoi fatti personali, per cui non sappiamo nemmeno se sia sposato o no. Come già scritto più sopra. siamo a conoscenza unicamente del suo anno di nascita e del fatto che sia originario di Roma, niente di più.