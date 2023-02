Televoto Sanremo 2023 come funziona costo e codici      

Come funziona il televoto di Sanremo 2023: come votare i cantanti in gara e quanto costa una chiamata o un sms

Dalla terza serata di Sanremo 2023 si dà spazio al pubblico, sia attraverso la giuria Demoscopica, composta da 300 soggetti selezionati, che il televoto, che promette di sconvolgere la classifica del Festival di Amadeus, nelle prime due serate decisa unicamente dalla sala stampa, criticata sia all’Ariston, con rumorosi fischi, che da casa. Proviamo però a spiegare come funziona il televoto di Sanremo 2023, quali sono i costi previsti e quali codici utilizzare per essere sicuri di non sbagliare la propria preferenza. Si può votare a gara in corso, utilizzando il codice a due cifre che corrisponde a un preciso artista o un gruppo, rivelato da Amadeus, Gianni Morandi o una delle co-conduttrici, Paola Egonu, Chiara Francini e Chiara Ferragni, col passare delle esibizioni sul palco. Due i numeri di telefono da memorizzare in rubrica: 894.001 per la linea fissa, 475.475.1 per i cellulari. Se si preferisce chiamare, si dovrà farlo unicamente dalle proprie utenze fisse, quindi con il telefono di casa. Occorre farlo dall’Italia, dal momento che chiamate dall’estero non verranno accettate, sfruttando uno dei seguenti operatori: Tim, Wind Tre, Sky Wifi, Tiscali, A2A Smart City, Uno Communications, Brennercom o Convergenze. Oltre alle telefonate dall’estero, questo metodo di votazione sarà vietato anche da telefoni pubblici e cellulari. Una volta digitato il numero 894.001 si dovranno seguire le istruzioni date dal messaggio registrato, digitando infine il codice a due cifre che serve per identificare un cantante o un gruppo. Il costo del televoto da telefono fisso corrisponde a 0,51 euro iva inclusa.

Il televoto via sms per Sanremo 2023 può essere effettuato attraverso utenze mobili, con operatori telefonici tra Tim, Wind Tre, Vodafone, Poste Mobile, Iliad, Kena, Ho.mobile e Coop Italia. Per riuscirci occorre inviare un messaggio di testo al numero 475.475.1, inserendo nel corpo del testo il codice a due cifre che identifica la propria preferenza tra i concorrenti al Festival. Ogni operatore provvederà ad addebitare un costo fisso per ogni singola votazione andata a buon fine, pari a 0,50 euro iva inclusa. In caso di abbonamento, la somma sarà presente sul conto telefonico, mentre sarà scalata dal proprio credito residuo in caso di sim ricaricabile. È bene precisare come ogni utente pagherà unicamente le votazioni risultate corrette, quindi non vi è rischio di commettere errori sanzionati con un costo di 0,51 euro per il fisso e 0,50 euro per i mobili. Ogni singola persona non può superare il numero di massimo di 5 messaggi o 5 telefonate, il che vuol dire che esiste un netto limite di votazioni esprimibili, al fine di limitare il rischio brogli. Il costo massimo è, dunque, di 5,05 euro iva inclusa. Qualora la soglia delle votazioni dovesse risultare superata o si commettesse un errore, ad esempio indicando un codice a due cifre inesistente per il sistema di Sanremo 2023, si riceverà un messaggio d’errore gratuito, che andrà a sottolineare come il voto non sia stato espresso e nessun costo sia stato addebitato. Sottolineiamo, infine, come il televoto sia attivo nella terza, quarta e quinta serata del Festival e, conclusa una, il conto dei voti massimi si azzera, per un totale 30 voti, suddivisi in 5 chiamate e 5 sms per singola puntata. Questi i codici dei 28 cantanti in gara:

Paola e Chiara 01

Mara Sattei 02

Rosa Chemical 03

Gianluca Grignani 04

Levante 05

Tananai 06

Lazza 07

LDA 08

Madame 09

Ultimo 10

Elodie 11

Mr Rain 12

Giorgia 13

Colla Zio 14

Marco Mengoni 15

Colapesce Dimartino 16

Coma Cose 17

Leo Gassmann 18

I Cugini di Campagna 19

Olly 20

Anna Oxa 21

Articolo 31 22

Ariete 23

Sethu 24

Shari 25

Gianmaria 26

Modà 27

Will 28