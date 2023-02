Iljard Shaba chi è con il violino che affianca Anna Oxa a Sanremo 2023

Chi è Iljard Shaba l’artista che con il violino accompagna Anna Oxa nella serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo 2023

Nella serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo 2023 Anna Oxa si fa affiancare da Iljard Shaba in una delle sue canzoni più iconiche: Un’emozione da poco. L’artista ha presentato il brano proprio al Festival di Sanremo, quando ancora non aveva compiuto nemmeno 17 anni, ottenendo il secondo posto nel Festival del 1978 dietro a E dirsi ciao dei Matia Bazar. A distanza di 45 anni da quell’incredibile battesimo all’Ariston, Anna Oxa riporta in scena quell’amatissima canzone, reinterpretandola insieme al violoncellista Iljard Shaba. L’artista è uno dei più grandi talenti al mondo nella sua arte: nato a Tirana, in Albanaiad appena 16 anni ha cominciato a suonare il violoncello e dopo aver finito gli studi ha cominciato a esibirsi in tutto il mondo, raccogliendo un incredibile successo. Il compagno di Anna Oxa non è solo un violoncellista di fama mondiale, ma è anche un grandissimo dj, protagonista di tantissime serate e spettacoli. Questa ambivalenza dell’artista ha contribuito a sancire il suo successo, testimoniando il suo approccio a tutto tondo alla musica e un talento capace di sconfinare in aree davvero diverse e apparentemente lontanissime.

Iljard Shaba Instagram e TikTok

Sui profili social di Iljard Shaba possiamo ammirare la sua grande maestria musicale. Su Instagram il violoncellista è attivo col nickname Iljard e vanta un seguito di quasi 20.000 followers. Qui possiamo vedere molti video delle sue esibizioni musicali e soprattutto trovare un link capace di portarci a tutti i servizi offerti dal musicista. Iljard Shaba, infatti, è anche protagonista di moltissimi eventi e performance su richiesta e fornisce anche lezioni private. Iljard Shaba realizza performance al violoncello dal vivo, dj set e come detto offre anche lezioni private di violoncello e consulenza per registrare pezzi. Insomma, il compagno di Anna Oxa per la serata delle cover mette a disposizioni dei suoi clienti tutto il suo grandissimo talento artistico che l’ha portato a esibirsi in giro per il mondo e al fianco di tantissimi talenti ed esponenti della scena musicale.

Iljard Shaba condivide anche le sue performance sul suo canale Youtube e anche su TikTok, dove si può trovare con il nickname @iljardshaba e anche qui è possibile vedere moltissimi video dell’attività musicale del violoncellista. Un saggio delle qualità artistiche dell’albanese, dunque, lo potremo avere durante la serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2023. La sfida che si pone davanti a Iljard Shaba è sicuramente di quelle non semplici, perché avrà il compito di personalizzare col proprio tocco una canzone che ha letteralmente fatto la storia del Festival di Sanremo. Un’emozione da poco è stata immediatamente un successo, ma nei suoi 45 anni di vita si è consacrata, tanto che diverse volte è stata protagonista della serata delle cover, come nel 2017, quando è stata presentata da Paola Turci in una versione che ha saputo conquistare il secondo posto nel torneo delle cover. Ora, dunque, Iljard Shaba è pronto a scrivere un nuovo capitolo della spettacolare storia di Un’emozione da poco.