Gianluca Grignani ex moglie e figli: il dramma  

La vita privata di Gianluca Grignani, moglie e figli: drammatica storia di una separazione dopo 17 anni di matrimonio

L’ex moglie di Gianluca Grignani è Francesca Dall’Olio, 50 anni, la coppia ha quattro figli. Nel 2003 il matrimonio tra i due, con un divorzio arrivato nel 2020 dopo ben 17 anni di matrimonio. Alti e bassi tra i due, come in qualsiasi coppia, fino al doloroso addio, che ha creato una spaccatura in famiglia, composta anche da ben quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosué e Giona, nati rispettivamente nel 2004, 2005, 2009 e 2012. Un grande amore quello con Francesca Dall’Olio, che è ben distante dal mondo dello spettacolo, impegnata come fotografa e oggi anche insegnante di yoga. I due si sono incontrati per la prima volta sul set del videoclip di Fabbrica di Plastica. Uno sguardo è bastato a Gianluca Grignani per innamorarsi di lei, o almeno questo racconta. A Sanremo 2023 il cantautore ha portato la canzone Quando ti manca il fiato che parla del rapporto con suo padre ma, al tempo stesso, del generale ruolo del genitore, degli sbagli che si commettono e ha commesso lo stesso cantante, e della forza necessaria per comprendere e perdonare. Una lettera molto sofferta, che getta il pubblico nel mondo privato, fatto molto spesso di grande dolore, del cantautore. Parlando di sé come padre, si è spesso definito immaturo e pieno di paure, il che ha di certo avuto un impatto sui suoi figli, così com’è accaduto a lui in prima persona anni prima. Gli è però servito molto tempo per capire il danno provocato da quella mancanza affettiva e così ha tentato di rimediare, a suo modo.

Gianluca Grignani chi è l’ex moglie Francesca Dall’Olio

Un vero e proprio colpo di fulmine quello tra Gianluca Grignani e la ex moglie Francesca Dall’Olio, avvenuto ormai più di 20 anni fa. Ha corso un rischio, fidandosi del suo istinto, e gli è andata molto bene, creando con lei una splendida famiglia, anche se poi quel sogno si è spezzato. Vi è una scelta precisa nei nomi dei loro quattro figli: la volontà che tutti iniziassero con la lettera “g”. Tra il 2019 e il 2020 si erano rincorse numerose voci sulla loro possibile rottura, fino all’annuncio ufficiale. Le motivazioni ufficiali non sono mai state rese note, tutelando così la propria privacy e quella dei loro figli. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, però, Gianluca Grignani ha raccontato come il divorzio sia stato un dolore principalmente per i quattro bambini: “Stiamo bene così. Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa”. Durante questa chiacchierata, il cantautore si è poi messo a nudo per quanto riguarda i suoi figli, provando a raccontarsi nel ruolo di padre. Ha rivelato come uno dei suoi figli sogni di fare l’architetto, mentre vorrebbe che una delle ragazze si dedicasse alla letteratura. Il più piccolo non pensa ancora a cose del genere e poi ve n’è uno molto intelligente, che ottiene solo ottimi voti a scuola: “Non so che papà sono, ma riesco a farlo”. Si definisce un genitore permissivo, ma la libertà la considera in un modo tutto personale: “Se sei libero a casa mia, puoi fare ciò che vuoi. Però devi considerare la libertà sia con i suoi valori che con i suoi problemi, e mia figlia (la maggiore che ha scelto di vivere con il padre) l’ha capito”.