Izi chi è che canta con Madame a Sanremo 2023: Instagram e TikTok

Izi canta con Madame nella serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo: chi è il rapper genovese e i profili Instagram e TikTok

È Izi il rapper che accompagna Madame durante la serata del cover del Festival di Sanremo 2023 per portare sul palco del Teatro Ariston la canzone Via del campo di Fabrizio De Andrè. Nato il 30 luglio 1995, Izi ha 27 anni di età ed è uno dei maggiori esponenti della scena rap genovese, quindi per lui sarà particolarmente emozionante interpretare un brano di quello che è uno dei grandi cantanti simbolo di Genova: Fabrizio De Andrè. Come detto, Izi, nome d’arte di Diego Germini, è uno dei principali protagonisti della scena genovese, anche se è nato a Cuneo, ma è cresciuto in Liguria. Nella sua vita, il rapper ha dovuto fare i conti col diabete, malattia che non ha mai nascosto e che ha segnato un momento molto complesso della sua vita. La carriera musicale di Izi prende il via nei primi anni ’10 del 2000, quando il rapper si fa notare prima con diversi pseudonimi, prima di entrare a far parte della Wild Bandana, uno dei principali collettivi rap con base a Genova e qui il rapper assume lo pseudonimo di Izi. Nel 2016 il cantante appare nel film Zeta – una storia hip hop, in cui interpreta proprio un aspirante rapper e poco dopo Izi pubblica anche il suo primo album, Fenice. La consacrazione definitiva, dopo alcuni singoli di successo, arriva per Izi nel 2019, quando esce l’album Aletheia, seguito poi da Riot. Oggi, Izi è uno dei rapper più interessanti della scena contemporanea, con all’attivo singoli di grande successo come Chic e tantissime collaborazioni con i principali rapper della scena

Izi Instagram e TikTok

Se la vostra intenzione dopo aver visto l’esibizione di Izi con Madame all’Ariston è quella di seguire sui social il rapper, ora mostriamo i suoi riferimenti. Il suo profilo Instagram è Izimusic e qui il rapper pubblica soprattutto contenuti riguardanti il suo lavoro. Dopo l’uscita di Riot nel 2020, il cantante genovese è stato protagonista di un tour nel 2021, dove ha potuto portare la sua musica in giro per l’Italia. È passato un po’ di tempo, ormai, dall’ultima fatica discografica del rapper, per cui è lecito attendersi presto delle novità e sicuramente seguirlo sui social è un modo per rimanere aggiornati. Su TikTok invece è possibile trovare moltissimi video degli utenti con le canzoni di Izi: il rapper, come detto, ha realizzato moltissimi singoli di successo, soprattutto tra i più giovani, e non è raro imbattersi in sue canzoni su TikTok. Il brano di maggior riconoscimento della carriera di Izi è senza dubbio Chic, uno dei suoi primissimi successi, contenuto nell’album d’esordio Fenice. La canzone, molto intima e sicuramente grande espressione della poetica di Izi, è stata certificata per ben tre volte disco di platino, simbolo di quanto è stata amata dagli utenti. Izi ha poi firmato tanti feat di successo, soprattutto con artisti come lui provenienti dalla scena genovese come Bresh, con cui ha firmato il brano Come stai contenuto nell’ultimo album del cantante di Angelina Jolie.