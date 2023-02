Lazza genitori chi è la madre Francesca: i fiori a Sanremo

Dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo 2023 Lazza ha portato i fiori a sua madre, seduta in platea: chi è Francesca, la mamma del rapper

Tra i protagonisti involontari della terza serata di Sanremo 2023 ci sono stati i genitori di Lazza. Infatti uno dei momenti più emozionanti della serata di ieri 9 febbraio è stato sicuramente quello dell’esibizione di Lazza, che dopo aver cantato la sua Cenere ha voluto portare i canonici fiori di Sanremo a sua madre. Il rapper ha cercato la mamma Francesca in mezzo alla platea e dopo averla trovata le ha dato i fiori, provocando la visibile emozione della donna, che è stata inquadrata a lungo dalle telecamere e ha nascosto il proprio volto dietro il simbolo del comune ligure. Un momento veramente bellissimo, che ci ha mostrato un lato intimo di Lazza, che proprio del rapporto coi suoi genitori ha parlato in diverse interviste. In una a Esse Magazine, in particolare, il rapper milanese ha svelato alcuni dettagli riguardanti i suoi genitori, raccontando come con loro ha un bel rapporto, anche se ovviamente intervallato da incomprensioni che sono praticamente una costante tra genitori e figli e che portano a dei litigi. Il rapporto con mamma Francesca per Lazza, comunque, è molto stretto e lo testimonia il fatto che i due sono anche in affari insieme, visto che hanno aperto una società e il rapper ha raccontato che sua madre è fondamentale per gestire le sue finanze, che ha raccontato di aver spesso dei problemi nel gestire le proprie spese e in questo senso l’apporto della madre è molto importante. Sicuramente, per Lazza mamma Francesca è una figura importantissima e il bellissimo omaggio che le ha fatto dopo l’esibizione al Festival ne è la prova.

Lazza padre chi è

“Mio padre lo conoscete già, è una star”: proprio mentre ha dato i fiori alla madre, Lazza ha parlato anche di suo padre, presente anche lui in platea all’Ariston. I followers affezionati di Lazza, infatti, conoscono bene anche il padre del rapper, presente in moltissimi video del cantante. Particolarmente virale un aneddoto relativo al padre di Lazza, che una volta si è fermato a firmare dei dischi per conto del figlio a un instore e così moltissime persone hanno il disco autografato proprio dal padre di Lazza, diventato da questo momento un vero e proprio idolo dei fan del rapper. Al pari di sua madre, anche il padre di Lazza è una figura molto importante per il rapper: sempre nella suddetta intervista a Esse Magazine, il cantante di Cenere ha rivelato che suo padre è praticamente il suo fan numero uno, lo supporta continuamente e ascolta sempre la sua musica, e anche se è una persona spesso un po’ burbera è evidente che è molto legato al figlio. Insomma, la terza serata del Festival ci ha regalato uno sguardo più personale su Lazza, facendoci vedere il legame profondo che ha con la famiglia, che è alla base della sua carriera della musica, iniziata proprio quando il rapper era bambino, visto che in tenera età ha iniziato a studiare al conservatorio e da lì è poi diventato il cantante che è oggi.