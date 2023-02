Rose Villain chi è che canta con Rosa Chemical

Nella serata dei duetti e delle cover, Rosa Chemical viene affiancato da Rose Villain: chi è la cantante, voce di molte canzoni celebri

Una delle serate più attese di ogni edizione del Festival di Sanremo è senza dubbio quella dei duetti e delle cover e tra gli ospiti di serata di questa edizione c’è Rose Villain, pronta ad affiancare Rosa Chemical nell’esecuzione del brano America di Gianna Nannini. Rosa Lunini, in arte Rose Villain, è nata a Milano il 20 luglio del 1989 ed è la figlia di Franco Luini, il fondatore del marchio Tucano. Rosa scopre la sua passione per la musica sin da piccola e dopo aver terminato gli studi a Milano è volata a Los Angeles, dove si è perfezionata e ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica. Lì, Rosa inizia a far parte dei The Villains e vi prende ispirazione per il suo nome d’arte. Dopo la grande gavetta in America, completata tra studi prestigiosi tra Hollywood e Broadway, Rose Villain inizia a farsi strada nel panorama musicale italiano, prima col singolo Geisha e poi con la collaborazione con Salmo col brano Don Medellin. La fama, per Rose Villain, arriva grazie a tantissimi duetti di successo, da Chico con Guè e Luche a Elvis con Guè e Rose Villain diventa una delle voci più promettenti del panorama artistico italiano. Il suo esordio nella scena italiana è piuttosto tardivo rispetto all’esperienza oltreoceano, ma è letteralmente esplosivo, perché in poco tempo Rose Villain firma tantissimi brani di successo, da Piango sulla lambo ancora con Guè a Eva+Eva con Annalisa, fino a che nel gennaio 2023 non vede la luce il primo album dell’artista, Radio Gotham, anticipato da singoli di successo come Rari e Lamette con Salmo. Radio Gotham è una summa della poetica di Rose Villain ed è una fotografia importante dell’immaginario dell’artista, con l’evidente riferimento alla città di Batman e alle atmosfere che la rappresentano, proprie anche del lavoro della cantante.

Rose Villain fidanzata

Grazie alla sua esperienza americana, Rose Villain ha fatto la conoscenza di quello che è diventato da poco suo marito: il producer Sixpm. Andrea Ferrara è originario di Napoli e anche lui, come Rose, si è trasferito in America per perfezionarsi nella musica e proprio a New York ha conosciuto la cantante, con cui ha intrapreso un connubio artistico e anche sentimentale. Il loro matrimonio è avvenuto nel maggio del 2022 e ha conquistato la scena soprattutto sui social, dove i due hanno pubblicato diversi scatti della cerimonia e della festa che ha fatto seguito. Rose Villain e Sixpm hanno scelto la splendida location dell’hotel William Vale di Brooklyn, scegliendo una delle terrazze più belle della Grande Mela. I due hanno scelto una serata a tema total black, ispirando i loro vestiti a Bruce Wayne e Catwoman, un chiaro riferimento a tutto l’immaginario che, come abbiamo detto, accompagna Rose Villain e si esprime alla grande in Radio Gotham. Il 2022, dunque, è stato un grande anno per la cantante, ma il 2023 anche è partito alla grande, tra l’arrivo del nuovo album e la presenza a Sanremo insieme a Rosa Chemical.