Sanremo 2023 duetti lista e ordine di esibizione

Tutti i 28 duetti della quarta serata di Sanremo 2023: tutti gli ospiti dell’Ariston, da Manuel Agnelli a Eros Ramazzotti, dai Baustelle a Lorella Cuccarini

La quarta serata di Sanremo 2023 è dedicata ai duetti e lo spettacolo promette d’essere davvero esaltante, considerando gli ospiti che metteranno piede sul palco dell’Ariston. Svariati ex concorrenti, volti noti del Festival, ma anche prime volte. Venerdì 10 febbraio, però, non ci saranno soltanto i duetti ma anche dei volti celebri da omaggiare. In ritardo di un giorno rispetto al programma, salirà sul palco Peppino Di Capri, che ha preso parte a ben 15 Sanremo nel corso della sua lunga carriera, premiata in quest’occasione. Nuovo momento televisivo, con il cast di Mare fuori a presentare la terza stagione, che a breve farà il suo esordio in prima serata, dopo il lancio in anteprima su RaiPlay. Diamo quindi uno sguardo ai duetti annunciati per la quarta serata di Sanremo 2023, a partire da Anna Oxa che, affiancata da Iljard Shaba, canta un suo grande classico, Un’emozione da poco. Ci sarà poi il ritorno di Sangiovanni che, dopo il duetto con Gianni Morandi, cantando Fatti mandare dalla mamma, sarà al fianco di Ariete per proporre una hit intramontabile di Franco Battiato, Centro di gravità permanente. Scelta obbligata per gli Articolo 31, che proporranno un medley dei loro più grandi successi, insieme con Fedez, ritrovato amico. La scelta di Colapesce e Dimartino è invece ricaduta su Carla Bruni, insieme alla quale canteranno Azzurro di Adriano Celentano. Si lasceranno invece trascinare dalle note e parole di Daniele Silvestri con Slirò i Colla Zio e Ditonellapiaga. Arrivano i Baustelle a Sanremo 2023, cantando Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri con i Coma Cose. Elodie e BigMama canteranno American Woman, classico di Lenny Kravitz, mentre Gianluca Grignani, così come Anna Oxa, canterà se stesso, intonando Destinazione Paradiso con Arisa. Ritornerà Manuel Agnelli all’Ariston, insieme con gIANMARIA per cantare Quello che non c’è degli Afterhours. Uno dei duetti più attesi è senza dubbio quello tra Giorgia ed Elisa, che canteranno Luce (Tramonti a nord est) e Di sole e d’azzurro, ricreando quella vecchia sfida sanremese.

I Cugini di Campagna, al loro esordio nella celebre kermesse, saranno con Paolo Vallesi, cantando la sua La forza della vita e la loro Anima mia. Lazza porterà La fine, di Nesli ma nella versione reinterpretata da Tiziano Ferro, e lo farà al fianco di Emma e Laura Marzadori. LDA non porta suo padre Gigi D’Alessio, per la delusione di qualcuno, bensì Alex Britti e canteranno Oggi sono io. Un medley di Edoardo Bennato, poi, con quest’ultimo, il Quartetto Flegreo e Leo Gassmann, mentre Levante darà voce a Vivere di Vasco Rossi con Renzo Rubino. Madame rischia con una perla di Fabrizio De Andrè, Via del Campo, cantando con Izi. Duetto tutto al femminile con Mara Sattei e Noemi, che porteranno Gigi D’Agostino con L’amour toujours. Scelta inglese per Marco Mengoni, alle prese con un brano intoccabile come Let it be dei Beatles, insieme con il Kingdom Choir. Modà e Le Vibrazioni canteranno Vieni da me, mentre Mr. Rain sarà affiancato da Fasma, cantando un classico di Cesare Cremonini, Qualcosa di grande. Si torna ancor più indietro nel tempo con La notte vola, cantata proprio da Lorella Cuccarini in duetto con Olly. Nuovo medley, stavolta di Paola e Chiara, insieme con Merk & Kremont. America di Gianna Nannini è la scelta di Rosa Chemical con Rose Villain, mentre Sethu canterà i Baustelle, presenti in serata, scegliendo Charlie fa surf con Bnkr44. Altri due medley, di Zucchero ed Eros Ramazzotti, il primo cantato da Shari e Salmo e il secondo da Ultimo e lo stesso Eros. Will sarà invece con Michele Zarrillo, cantando Cinque giorni, mentre Tananai canterà Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi, con Biagio Antonacci e Don Joe.

Sanremo 2023 quarta serata ordine di esibizione e ospiti

Gli ospiti della quarta serata di Sanremo 2023 sono Peppino Di Capri che riceverà un premio alla carriera e i ragazzi di Mare Fuori insieme a Carolina Crescentini. Sul Suzuki Stage si esibiranno La Rappresentante di Lista mentre sulla nave Costa Crociere ci saranno Takagi e Ketra. L’ordine di esibizione dei duetti della quarta serata di Sanremo 2023 come previsto in scaletta è questo:

Ariete e Sangiovanni

Will e Michele Zarrillo

Elodie e Big Mama

Olly e Lorella Cuccarini

Ultimo e Eros Ramazzotti

Lazza, Emma e Laura Marzaturi (primo violino della scala)

Tananai, Biagio Antonacci e Don Joe

Shari e Salmo

Gianluca Grignani e Arisa

Leo Gassmann e Edoardo Bennato

Giorgia e Elisa

Colapesce Dimartino e Carla Bruni

I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi

Marco Mengoni e Kingdom Choir

Gianmaria e Manuel Agnelli

Mr Rain e Fasma

Madame e Izi

Coma Cose e Baustelle

Rosa Chemical e Rose Villain

Modà e Le Vibrazioni

Levante e Renzo Rubino

Anna Oxa e Iljard Shaba

Sethu e Bunker 44

LDA e Alex Britti

Mara Sattei e Noemi

Paola e Chiara con Merk & Kremont

Colla Zio e Ditonellapiaga