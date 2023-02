Sanremo 2023 Tananai riscrive Vorrei cantare come Biagio: il testo

Durante la serata delle cover Tananai ha cantato Vorrei cantare come Biagio con Don Joe e Biagio Antonacci, riscrivendo la canzone di Simone Cristicchi

Una delle esibizioni più interessanti della serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo è stata sicuramente quella di Tananai, che insieme a Don Joe, celebre membro dei Club Dogo, ha portato in scena la famosa canzone di Simone Cristicchi Vorrei cantare come Biagio. L’artista milanese non si è limitato a presentare il brano di Cristicchi, ma lo ha parzialmente riscritto, inserendo delle barre scritte da lui nella prima strofa della canzone. Verso la fine della canzone, inoltre, ha fatto la propria comparsa proprio Biagio Antonacci, che si è unito a Tananai nel cantare la canzone, prima di passare a cantare la canzone Sognami del patrimonio artistico del cantante. La riscrittura di un testo non è sicuramente una novità nella serata delle cover, capita spesso che gli artisti che portano in scena delle canzoni del passato le reinterpretano e aggiungono un tocco personale. Una scelta, ad esempio, fatta anche da Olly prima di Tananai, che ha riscritto il celebre tormentone di Lorella Cuccarini La notte vola. Nuova vita, dunque, per Vorrei cantare come Biagio, grandissimo tormentone del 2005, un brano rimasto nella storia della musica italiana per il suo carattere irriverente. Una grande denuncia al mercato musicale, volto all’uniformità e da qui la volontà, ovviamente ironica, di imitare Biagio Antonacci, vero e proprio punto di riferimento nella musica italiana. A quasi 20 anni di distanza, dunque, Tananai ridà vita al grandissimo successo di Simone Cristicchi, regalando un’esibizione unica che ha fatto cantare e ballare il pubblico. Di seguito, la parte di Vorrei cantare come Biagio di testo riscritta da Tananai:

Ti ricordi solo l’anno scorso su sto palco è andato tutto storto ma ho droppato 3 hit fatto 3 feat e piaccio alle mamme a posto Vorrei cantare come Biagio Antonacci, fare l’amore come Biagio Antonacci pure il mio medico è mio fan e faccio i Palasport come fa Biagio Antonacci Se da piccolo il mio mito era John Cena ora vado a cena con Biagio Antonacci Sono bravo a scrivere canzoni ma tu di più, sono bravo a regalare emozioni ma tu di più, ma quanto tempo e ancora dovrò darci dentro

Sanremo 2023 Tananai Biagio Antonacci

L’arrivo di Biagio Antonacci sul palco al fianco di Tananai è stata una sorpresa, visto che al momento degli annunci Tananai era accompagnato solo da Don Joe. Poi, come detto, Biagio Antonacci ha fatto la sua entrata e ha concluso Vorrei cantare come Biagio, prima di continuare con la canzone Sognami. I due hanno regalato un momento molto importante, omaggiando un legame profondo dato anche dalla presenza del figlio di Biagio Antonacci, Paolo, che è l’autore della canzone che Tananai ha presentato in gara al Festival: Tango. Insomma, l’avventura di Tananai al Festival di Sanremo è sicuramente legata a filo stretto con la famiglia Antonacci, dalla presenza di Paolo nella canzone Tango fino al bellissimo featuring con Biagio che ha stregato l’Ariston.