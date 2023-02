Shari e Salmo stanno insieme? Lui è il suo mentore

Il pubblico si chiede se Shari e Salmo stanno insieme: il rapporto tra i due artisti, che condividono uno stretto legame e cantano insieme il duetto

Shari e Salmo stanno insieme? Ospite della prima serata e autore della canzone della cantante in gara, Salmo è uno dei protagonisti della serata dei duetti e delle cover a Sanremo 2023. Al fianco di Shari al Teatro Ariston con cui canterà un medley di successi di Zucchero, il rapper aveva già cantato 90min e Russell Crowe sulla nave di Costa Crociere. La serata delle cover ripropone la coppia formata da Salmo e Shari, che abbiamo visto in diverse occasioni negli ultimi anni. La giovane cantante classe 2002 ha preso moltissima visibilità proprio grazie alla partecipazione alla canzone di Salmo L’Angelo caduto, presente nell’album Flop del rapper sardo, e poi il cantante di 90 min ha anche firmato con Shari il singolo di quest’ultima Follia. La collaborazione tra i due, dunque, si rinsalda a Sanremo e il pubblico si chiede se tra il due il connubio sia solo artistico o se Shari e Salmo stanno insieme. In realtà, non risulta che tra Shari e Salmo ci sia una relazione: la giovane concorrente di Sanremo è una delle giovani stelle dell’etichetta di Salmo, la Lebowski 360, e le tante collaborazioni sono un segno della stima che Salmo ha per Shari. Insomma, le voci di un possibile flirt rimangono, appunto, soltanto voci, senza alcuna conferma. L’unico rapporto che c’è tra i due, almeno ufficialmente, è di tipo artistico, poi se ci sia qualcos’altro tra loro è un’informazione non nota.

Shari fidanzato

Le voci di un possibile flirt con Salmo hanno trovato spazio anche perché è molto difficile ricavare delle informazioni sulla vita privata della cantante. Il successo per Shari è arrivato da poco, nonostante il suo nome si sia imposto all’attenzione generale già nel 2015, quando Shari ha presentato una sua personali e molto apprezzata cover di The sound of silence a Tu si que vales. Al tempo però la cantante era molto piccola, poi andando avanti sono arrivate prima la collaborazione con Benji & Fede e poi soprattutto quella con Salmo, che ha rilanciato la sua stella, ma con essa anche le voci del gossip. A tal proposito, Shari ha raccontato a Rolling Stone di essere consapevole delle voci del gossip che la riguardano, ma ha anche riferito che non le importa di cosa si dice di lei. La cantante di Egoista cerca sempre di farsi scivolare addosso insulti e chiacchiere sui social, anche perché spesso sono molti e non avrebbe senso starli ad ascoltare tutti. Insomma, Shari respinge le chiacchiere del gossip e mostra di non avere alcuna intenzione di parlare della sua vita privata, mostrando al mondo solo la sua sfera artistica e professionale. Riguardo, dunque, un eventuale fidanzato di Shari, così come per il flirt con Salmo, non esistono risposte certe e difficilmente arriveranno considerando l’indifferenza che i due diretti interessati hanno dimostrato verso questo gossip. La serata delle cover di Sanremo 2023, intanto, sarà l’occasione per rivedere insieme l’accoppiata Shari e Salmo, per un nuovo capitolo della loro fruttuosa collaborazione.