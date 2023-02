Chi è morto dei Cugini di Campagna

Il cantante de I Cugini di Campagna morto nel 2022: chi era e causa della morte. Perché aveva lasciato il gruppo

Grandi protagonisti degli ultimi 40 anni sulle scene, avendo cambiato più volte formazione, ci si chiede chi è morto de I Cugini di Campagna. Infatti la formazione del gruppo non è sempre stata quelle mostrata a Sanremo 2023 e in giro per l’Italia negli ultimi anni. Siamo ormai abituati a pensare alla voce di Nick Luciani come l’unica possibile per la band nata negli anni ’70, ma non è così, com’è ovvio, considerando anche l’età del cantante. Tiziano Leonardi, il giovane della band, non è l’unico “nuovo”, quindi, guardando alla precedente formazione al fianco dei gemelli Ivano e Silvano Michetti, fondatori de I Cugini di Campagna. Dal 1970 al 1977 la voce del gruppo è stata quella di Flavio Paulin, seguito da Paul Gordon Manners. Uno dei falsetti più celebri de I Cugini di Campagna è però senza dubbio quello di Marco “Kim” Occhetti, al fianco dei Michetti dal 1986 al 1994. In seguito ha deciso di dire addio ai propri compagni di viaggio, così da dedicarsi alla propria carriera da solista. Kim Occhetti è morto a 62 anni il 23 aprile 2022 e dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la figlia Giulia, che ha pubblicato uno straziante messaggio sulla pagina Facebook del padre. Ha ringraziato tutti per i messaggi ricevuti, descrivendo il genitore un casinaro che avrebbe di certo amato che tanta gente fosse tutta lì riunita per ricordarlo. Immancabile il ricordo de I Cugini di Campagna, che hanno salutato l’amico fraterno sui propri social. La causa della morte di Kim Occhetti è stato un arresto cardiaco, un fatale infarto che ha posto fine a una vita fatta di alti e bassi, tra grandi successi e profonda sofferenza. Insieme ai Cugini di Campagna aveva girato il mondo in tour, per poi tentare la via da solista e faticando a far parlare di sé senza il sostegno dei propri compagni di palco. Dopo molti anni ha poi raccontato le difficoltà vissute, fino ad arrivare a esibirsi per le strade di Roma a causa delle difficoltà economiche.

Chi era Marco Occhetti

Marco Occhetti, detto Kim, era nato il 24 dicembre 1959 ed è morto il 23 aprile 2022 a 61 anni d’età. I Cugini di Campagna lo avevano scelto per sostituire il cantante Paul Manners, sfoggiando i suoi riccioli biondi e un caratteristico falsetto, oggi di Nick Luciani, quasi impossibilitato a cambiare look per ovvie ragioni. Aveva contribuito al grande successo della band, per poi decidere di fare un passo indietro, così da spiccare il volo in solitaria, cosa che però non è mai accaduta. Pare avesse avuto un confronto con i Michetti, così da tentare di evolvere musicalmente il gruppo, ma in questo modo si era aperta una voragine tra loro. Le differenze artistiche hanno portato all’addio, voluto da Occhetti, come ha raccontato lui stesso al Messaggero nel 2017: “Erano troppo attaccati alle vecchie cose, come ‘Anima mia’, e non ero più in sintonia con loro. Nella musica bisogna sapersi rinnovare”. Il suo essersi ritrovato per le strade di Roma a suonare era quasi un motivo di vanto, per lui, dal momento che era tutto più vero rispetto a certe vetrine televisivo: “Devo dire, però, che è stata dura. Suono a piazza Navova, al Pantheon e così sbarco il lunario”.