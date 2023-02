Ultimo ad Amici: le parole di Maria De Filippi

Perché Ultimo è stato rifiutato ad Amici, le parole di Maria De Filippi: quando il cantante di Alba è tornato al talent

Ad Amici Ultimo è stato scartato, non riuscendo a superare le selezioni e lo stesso gli è accaduto a X Factor, il che rende ancor più interessante la carriera che è riuscito a costruirsi da solo, partendo dai palchi dei locali di Roma, la sua città. Tutto questo non ha fatto che alimentare quella sensazione che continua, a volte, a portarsi dentro, quel sentirsi ultimo tra tutti e che ha fatto nascere il suo nome d’arte. Ovvio che, col senno di poi, Maria De Filippi si sia pentita di non aver avuto Ultimo nella scuola di Amici, ma non è stata una sua scelta. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni ne ha parlato, svelando qualche dettaglio di quel processo che ha visto poi scartato il giovane talento romano. L’intervista risale al 2020 e quel no ricevuto da Ultimo è ben precedente, dal momento che il rifiuto dai due talent risale al 2012-14. La conduttrice ha spiegato come capiti che passino da lì dei ragazzi molto talentuosi, senza però che nessuno si renda conto del loro vero potenziale: “Anni fa venne Ultimo, che fece le selezioni e non entrò. Mi è dispiaciuto molto”.

Ultimo e il ritorno ad Amici

Per quanto non sia stato facile per lui superare quella delusione, Ultimo non sembra aver serbato rancore nei confronti di Amici di Maria De Filippi, anzi. Ha ricevuto svariati no nel corso della sua carriera e oggi si gode il livello che è riuscito a raggiungere con le proprie forze, che lo ha visto arrivare secondo a Sanremo 2019, dietro soltanto a Mahmood, e in lotta a Sanremo 2023 con Marco Mengoni per il trionfo della sua Alba. Ma perché diciamo con certezza che, col tempo, non ha sentimenti duri nei confronti di Amici? Il motivo è che ha scelto di prendere parte alla finale del talent di Maria De Filippi a maggio 2022. Di colpo ne è stata annunciata la presenza in studio, ma all’ingresso del pianoforte è stato subito chiaro si trattasse del comico e imitatore Francesco Cicchella, che è riuscito come sempre a far ridere tutti. Dopo la sua esibizione, è però stato richiamato, ormai privo di trucco e abiti di scena, perché sul ledwall doveva essere trasmessa una videochiamata in diretta, ed ecco il vero Ultimo in collegamento, per la gioia del pubblico, con centinaia di ragazze che hanno fatto sentire la propria voce: “Ahò, Francesco, tu mi fai prendere una crisi d’identità, prima o poi (ride, ndr)”. Ha poi rivelato come a volte su Instagram veda il primo secondo di un video di Cicchella e pensa d’essere realmente lui. Un complimento enorme e, al di là di quel che si dice sulla sua permalosità, una gran capacità di prendersi in giro da parte del cantante romano. Qualcosa che è successa anche a Renato Zero, “fregato” allo stesso modo da Giorgio Panariello, che addirittura organizzò una sua finta intervista, mandando tutti nel panico.