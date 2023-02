Andrea Maestrelli madre chi è Monia il legame di parentela con Materazzi

Chi è la madre di Andrea Maestrelli e che legame di parentela ha col famoso calciatore campione del mondo Marco Materazzi

La madre di Andrea Maestrelli Monia Materazzi ha un legame di parentela con il calciatore Marco. Uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip è appunto il figlio, nipote d’arte sia parte di padre che di madre. Il padre di Andrea, Maurizio Maestrelli, era infatti il figlio di Tommaso Maestrelli, leggendario allenatore che ha portato la Lazio a vincere il suo primo scudetto nella stagione calcistica 1973-1974. La madre del gieffino, invece, è Monia Materazzi e dal cognome si può facilmente capire chi sia il famoso zio di Andrea Maestrelli. Monia è infatti la sorella di Marco Materazzi, famosissimo difensore ex Inter campione del mondo con l’Italia nel 2006, uno dei principali protagonisti di quella storica cavalcata in Germania, dal gol in finale con la Francia alla testata subita da Zidane.

A differenza del fratello Marco e del figlio Andrea, Monia è decisamente meno nota al mondo del gossip e dello spettacolo: sappiamo solo che di lavoro fa l’avvocato ed è specializzata anche lei nel campo dello sport, ovviamente sempre sotto il profilo giuridico. Monia Materazzi vanta molta esperienza nel campo della giustizia sportiva ed è anche stata relatrice di corsi per agenti sportivi presso la Luiss. Dal suo profilo Instagram possiamo vedere alcuni scatti della sua vita e soprattutto notare il grandissimo legame che la lega al figlio Andrea e all’ex marito Massimo, scomparso prematuramente, ma che Monia non smette mai di ricordare e omaggiare, anche con iniziative come il memorial a lui intitolato del 2014. Anche il padre di Monia Materazzi, quindi il nonno di Andrea, è stato molto celebre: ha giocato a calcio vestendo, tra le altre, le maglie di Lecce, Reggina e Bari e poi ha avuto una lunga carriera da allenatore e dirigente.

Andrea Maestrelli e Marco Materazzi

Come detto, dunque, Andrea Maestrelli è il nipote del grande Marco Materazzi, idolo indiscusso dei tifosi interisti, ma di tutti gli italiani con quel magico Mondiale del 2006. Il calcio, per il vippone, è un affare di famiglia, come possiamo ben vedere. I nonni storici allenatori, lo zio calciatore e lo stesso Andrea, sin da piccolo, ha coltivato la passione per il calcio, arrivando anche a giocare anche in Serie C. Dallo zio, Maestrelli ha preso anche il ruolo, visto che anche lui giocava come difensore. Chiaramente, Marco Materazzi è sempre stato un modello per il giovane Andrea, che ha parlato dei suoi riferimenti familiari in un’intervista a Gianluca di Marzio, raccontando come, proprio come suo zio, anche lui ha sempre voluto trovare la sua strada da solo, ma chiaramente Materazzi è stato un grandissimo modello per lui.

Alla fine, la carriera da calciatore per Andrea Maestrelli non si è rivelata certamente sulla falsariga di quella di suo zio, ma il ragazzo sta comunque trovando la sua strada, da solo come ha sempre voluto. Dopo essersi messo in mostra come modello, Andrea Maestrelli è entrata nella casa del Gf Vip e qui si sta rivelando uno dei concorrenti più amati dal pubblico, compiendo il proprio percorso con ottimi risultati. Quest’esperienza per lui è sicuramente una vetrina importante e non ci sono dubbi che può essergli d’aiuto per il suo futuro, che magari può anche essere lontano dai campi da calcio, ma non per questo può essere considerato meno soddisfacente.