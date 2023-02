Lolita Lobosco 2 come finisce: cambio di finale

Come finisce Lolita Lobosco 2, l’ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri: chi ha ucciso il padre di Lolita

Domenica 12 febbraio c’è stato il finale di Lolita Lobosco 2 con Luisa Ranieri, ospite speciale dell’ultima serata di Sanremo 2023. Dalla storia d’amore con Danilo sempre più complessa alla presenza di Angelo nella vita della protagonista, a complicare ogni cosa. Come finisce Lolita Lobosco 2: nella penultima puntata avevamo visto il personaggio di Luisa Ranieri dire addio a Danilo in ospedale, per poi ritrovarsi distesa con Angelo. Fote ha invece scoperto che Rocco Santopadre, che aveva appuntamento con il padre di Lolita il giorno della sua morte, è un medico radiato perché vicino alla mafia. L’uomo viene però ritrovato morto e le indagini finiscono nuovamente in un vicolo cieco. L’episodio dal titolo Ultimo atto inizia con la morte di un attore teatrale, Antonello Randazzo, pugnalato a morte poco prima di andare in scena. Il cameriere del bar nei pressi del teatro ha riconosciuto Francesca, moglie del gemello del defunto, in stato di fermo dopo aver ammesso d’aver avuto una relazione con il cognato. Suo marito si costituisce poco dopo, ammettendo d’aver ucciso suo fratello, scoperto il tradimento.

Lolita sembra aver già dimenticato Danilo, frequentando sempre più Angelo. Danilo viene anche a prendersi le sue cose, mentre la madre della protagonista continua a frequentare Trifone. Antonio, intanto, ottiene la promozione sognata e con il denaro extra paga l’università a sua moglie, consentendole di terminare gli studi. Lello chiede finalmente a Caterina di sposarlo e poco dopo scopre che è incinta e sono due gemelli. Durante la festa di compleanno per sua madre, Lolita bacia Angelo e i due fanno l’amore in spiaggia. Lo strano atteggiamento dell’uomo ha però finalmente una spiegazione. Quel non detto trova un senso quando la protagonista si rende conto di come la sua calligrafia sia la stessa ritrovata sul bigliettino trappola lasciato al padre il giorno prima che venisse ucciso. Angelo era coinvolto nella morte di suo padre al tempo e, messo alle stresse, decide di confessare ogni cosa e consentire l’arresto dei responsabili. Dice a Lolita d’averla sempre amata ed essere stato costretto a tradire suo padre, perché ricattato. Ora viene posto nel programma protezione testimoni e spedito lontano. Lolita è sola in amore, senza Danilo e Angelo, ma con tanti amici e alla fine la vediamo prendere parte al matrimonio in spiaggia di Lello e Caterina.

Lolita Lobosco 3 si farà

La presenza di Luisa Ranieri alla finale di Sanremo 2023 è stata molto importante per conoscere il futuro della sua fiction. Anche se in maniera velata e non ufficiale, l’attrice, insieme con Amadeus, hanno confermato che Lolita Lobosco 3 si farà. I due hanno infatti parlato dell’ultima puntata della seconda stagione, con l’attrice un po’ amareggiata che ha spiegato come anche le cose più belle finiscono. A questo punto il conduttore tende la mano ai fan e conferma che tornerà su Rai 1, rivelazione confermata anche dalla protagonista che, annunciando di fatto la terza stagione, dice: “Tornerà più avanti”. I fan, però, non sono mai sazi e online si chiedono quando uscirà Lolita Lobosco 3: in attesa di una conferma da parte della Rai, ci sarà da attendere un bel po’ per apprezzare le nuove puntate della fiction poliziesca, che potrebbero arrivare su Rai 1 non prima del 2024 inoltrato o addirittura del 2025.