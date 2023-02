Amici 22 Jore eliminato? Beccato dopo la scelta di Rudy FOTO

La scelta imposta da Rudy Zerbi ha messo alle strette Jore: l’alunno è stato eliminato da Amici 22? Gli indizi e la situazione

Sembra essere appeso a un filo il destino di Jore e vinsi chiede se sia stato eliminato. L’alunno di Amici 22 si trova infatti sulla graticola dopo la scelta di Rudy Zerbi, che ha deciso di mettere il ragazzo alle strette dopo che questo non ha superato il compito assegnatogli da Lorella Cuccarini. Il prof ha voluto un confronto col ragazzo, al termine del quale lo ha invitato a fare qualcosa, a dare un segnale, altrimenti sarebbe stato eliminato dalla scuola. Ufficialmente, non sappiamo quale sia stata la risposta di Jore davanti alla scelta imposta da Rudy Zerbi, ma un dettaglio social potrebbe aver svelato il destino del ragazzo. Sappiamo bene come Zerbi abbia fatto entrare nell’ultima puntata del daytime un nuovo cantante, Mezkal, mettendo sulla graticola uno dei suoi alunni, di cui il nuovo entrato avrebbe preso il posto.

Il pubblico ha cominciato subito a pensare che si trattasse di uno tra Jore, Aaron e Piccolo G e ora, a causa di un imprevisto sui social, pare che sia proprio il primo a lasciare spazio a Mezkal. I canali social di Amici 22 hanno, infatti, pubblicato l’annuncio di una gara di creatività su Tik Tok tra i cantanti e il profilo di Jore non è stato incluso nel post, mentre c’era quello di Mezkal. In molti hanno collegato questa cosa al confronto tra Rudy Zerbi e Jore e hanno immaginato che il cantante sia stato eliminato. Contro questa teoria c’è però un altro indizio a sparigliare le carte. Un po’ come capitato per il bacio di Isobel e Cricca, Jore è finito nel montaggio della puntata del 14 febbraio in cui non era protagonista, motivo per cui si pensa che non sia al momento Jore a dover lasciare la scuola di Amici 22 per fare spazio a Mezkal. Vedremo, dunque, nelle prossime puntate se Jore è davvero stato eliminato da Amici 22 come gli indizi fanno credere.

Amici 22 Jore chi è

Lorenzo Longoni, in arte Jore, è originario di Monza, dove è nato il 13 maggio 2022. Il ragazzo ha 18 anni e da tempo coltiva la passione per la musica, provando a farsi strada intraprendendo il percorso in Area Sanremo, con la speranza di arrivare a Sanremo Giovani. Tuttavia, Amadeus e la Commissione dello show non lo hanno selezionato e così Jore è rimasto fuori da ma per lui è arrivata presto una nuova opportunità. A gennaio 2023, infatti, Jore è riuscito a entrare nella scuola di Amici sfidando con successo Cricca, prima che poi il cantante di Riccione rientrasse in gara con un clamoroso ripescaggio. Dopo circa un mese, però, il destino di Jore nella scuola sembra essere appeso a un filo.

Il ragazzo era partito bene, ma piano piano si è perso, con Rudy Zerbi che gli imputa un eccesso di timidezza. Negli ultimi giorni, come abbiamo visto, la situazione è precipitata, con l’ingresso di Mezkal, il compito di Lorella Cuccarini fallito e l’ennesimo confronto con Rudy Zerbi, che continua a chiedergli più personalità. Messo davanti alla scelta, il destino del cantante sembra essere appeso a un filo, con gli indizi social che lo condannano.