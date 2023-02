Torna Temptation Island ora è ufficiale: parla Mediaset

Mediaset certifica l’imminente ritorno di Temptation Island nel 2023 rilasciando alcuni indizi durante la programmazione giornaliera: i dettagli

Quando torna Temptation Island nel 2023 con l’amato Filippo Bisciglia in conduzione. La notizia si rincorreva ormai da tempo e ora assume i crismi dell’ufficialità. Dopo la pausa della scorsa estate lo show dei sentimenti farà ritorno quest’anno e la conferma arriva, anche se indirettamente, proprio da Mediaset, con un dettaglio che gli assidui spettatori delle trasmissioni della rete avranno sicuramente notato. Nella programmazione di oggi, infatti, sia durante Terra Amara che durante Amici 22 in sovraimpressione sullo schermo è passato il messaggio pubblicitario del programma, che invitava gli spettatori a partecipare alla nuova edizione di Temptation Island, rivelando il numero da chiamare per iscriversi ai casting e provare a entrare tra i protagonisti dell’amatissimo show Mediaset.

Questa, dunque, è proprio una conferma dell’imminente ritorno del programma cult del falò di confronto che dal 2014 è andato in onda senza interruzioni, ogni estate, fino al 2021, salvo fermarsi nell’estate 2022. Ad appena un anno di distanza dall’unica estate senza Temptation Island, Mediaset ha, dunque, deciso di fare un grande regalo ai suoi fan e di far riandare in onda uno degli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico di Canale 5. Il ritorno, come detto, era nell’aria, in diverse occasioni se n’è parlato, ma questo messaggio segna ufficialmente il via ai casting per la nuova edizione di Temptation Island. Manca ancora una data ufficiale per la messa in onda del programma, ma questa avverrà quasi sicuramente quest’estate, probabilmente tra fine giugno e inizio luglio, seguendo lo schema delle passate edizioni. Ovviamente sarebbe un’amara sorpresa vedere Filippo Bisciglia in conduzione.

Temptation Island come partecipare

Il messaggio mandato in onda durante la programmazione di Canale 5 che ha confermato ufficialmente il ritorno di Temptation Island e l’inizio dei casting svela anche com’è possibile partecipare al programma. Come si può leggere, infatti, l’invito è rivolto alle coppie stabili, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, non sposate e senza figli. Le coppie in cui i partner si fidano l’uno dell’altra, come si legge sul messaggio, non avranno problemi a partecipare a Temptation Island. Ma come fare? La risposta è molto semplice: per partecipare a Temptation Island occorre chiamare il numero 063721721, oppure compilare il form che è possibile reperire sul sito di Witty Tv. Queste operazioni, chiaramente, non implicano la partecipazione automatica, né tantomeno la presa in considerazione per i casting, ma solo un’iscrizione a questi. La produzione, una volta ricevute le chiamate e le iscrizioni si occuperò di valutare i profili delle coppie o dei single che si sono candidati e poi procederà alla selezione, restringendo via via sempre di più il campo fino ad arrivare alla scelta definitiva.

Ovviamente, sia le coppie che i single che vogliono cimentarsi nei ruoli dei tentatori o delle tentatrici possono mandare le loro candidature. Qui, oltre ai dati personali bisogna caricare anche le proprie foto ed è possibile arricchire la domanda con una lettera, di massimo 1000 caratteri, in cui si spiegano i motivi per cui si vuole partecipare al programma. Questo è un campo facoltativo, ma importante perché può sicuramente fare la differenza per distinguersi nel mare di candidature che arrivano. Da ora, quindi, è possibile provare a partecipare a Temptation Island, sempre più vicino al suo attesissimo ritorno.