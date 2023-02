Uomini e Donne Trono over Riccardo Alessandro rissa: la dura censura

Tensione altissima nel salotto di Uomini e Donne: Ida e Alessandro tornano in studio e quest’ultimo arriva alla rissa con Riccardo

Quando tutto sembrava pronto per finire, ecco che si riapre, con un nuovo tesissimo capitolo, la questione relativa a Riccardo e Ida. Come ben sappiamo, la donna da tempo è uscita da Uomini e Donne e si sta vivendo la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza, mentre Guarnieri è rimasto in studio a viversi ancora la sua avventura nel dating show di Canale 5. A quanto pare, però, i destini di Ida e Riccardo non sono fatti per restare troppo separati e allora tra i due c’è stato un nuovo incontro, con annesso duro scontro con Alessandro non andato interamente in onda in quanto stava degenerando in una rissa. Ma andiamo con ordine. Nella puntata di oggi 14 febbraio, Alessandro e Ida hanno fatto ritorno in studio, con la donna che ha voluto chiarire determinate cose con il suo ex dopo un’intervista che Riccardo ha lasciato al magazine ufficiale di Uomini e Donne, asserendo di reputare Alessandro un po’ immaturo e che Ida lo abbia scelto un po’ come fosse un secondo figlio. Così, la coppia ha fatto ritorno in studio e prima del confronto è stato mandato in onda un video del viaggio a Miami di Alessandro e Ida. Riccardo ha chiesto provocatoriamente dei popcorn per assistere alla visione. Dopo l’arrivo degli snack e la visione del video, Alessandro entra e porge a Riccardo dei fazzoletti, invitandolo a piangere. La tensione tra i due viene rotta da Ida, che prima dice di voler parlare di lei e Alessandro, per poi arrivare al suo ex. Non ci vuole troppo, però, affinché la tensione scoppi tra i due uomini, con Alessandro che inveisce contro Riccardo, invitandolo a non parlare né di Ida né di suo figlio, né tanto meno di lui, e di non chiamarlo immaturo quando lui è ancora con sua madre.

Al centro della discussione una risposta di Riccardo al magazine di Uomini e Donne dove spiega che quando Ida era con lui aveva più responsabilità e non usciva e si divertiva così tanto. La donna però ritiene che il suo ex l’abbia attaccata come madre perché ritiene che dietro quella risposta ci sia una critica ben precisa sul fatto che lei non sia più attenta a suo figlio. Riccardo non ci sta e reagisce piccato ma questa scena, descritta accuratamente da Isa e Chia nelle anticipazioni post registrazioni, è stata totalmente tagliata durante il montaggio: i due cavalieri arrivano quasi allo scontro fisico, stroncato solo dalle altre persone del parterre, che hanno prontamente fermato i due prima che arrivassero davvero alle mani. Il cavaliere pugliese però non si arrende esce dallo studio e va all’altra entrata pur di arrivare faccia a faccia con Alessandro ma viene fermato in tempo da Maria De Filippi che gli sbarra la strada e usa una sedia, quella di Armando, per ostacolarlo. Ed è proprio in questo frangente che la registrazione ricomincia e appare Riccardo nervoso e con il cartellino stracciato. Il cavaliere non riesce a calmarsi e continua a insultare Alessandro, trovando però stavolta la replica di Ida, arrabbiata quando Riccardo ha chiamato “poveraccio” il suo fidanzato. Dopo lo scontro verbale tra i due, l’attenzione è tornata su Ida e Alessandro, con i due che si sono rinnovati il proprio amore e la dama che ha regalato al fidanzato un viaggio a Parigi. È terminato così questo accesissimo passaggio tra Riccardo e Alessandro, con la tensione alle stelle fino alla rissa censurata dalla produzione durante la registrazione.

Alessandro e Ida oggi

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha riacceso i riflettori su Ida e Riccardo, ma ha anche mostrato, una volta ancora, la storia d’amore che stanno vivendo la dama bresciana e Alessandro. I due, dopo essere usciti insieme dallo studio di Uomini e Donne, hanno vissuto la propria storia d’amore e stanno continuando a costruire la loro solida relazione. Recentemente, come abbiamo visto, i due sono stati protagonisti di un dolcissimo viaggio a Miami e presto se ne andranno anche a Parigi. Ida, al centro dello studio, ha sottolineato quanto con Alessandro abbia ritrovato fiducia nell’amore e lui si è commosso. L’amore tra i due è veramente lampante, si vede dai tanti scatti su Instagram e si è assaggiato anche nella strenua difesa che la coppia ha messo in mostra nei confronti di Riccardo nel confronto in studio. Ida e Alessandro, insomma, stanno davvero facendo sul serio e il loro amore sembra più saldo che mai.