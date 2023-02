Morgan sminuisce Mengoni dopo Sanremo 2023: l’attacco VIDEO

Intervistato da Repubblica, Morgan dà il sui giudizio su Marco Mengoni dopo la vittoria di Sanremo e sminuisce il talento del cantante di Due vite

Sulla vittoria di Mengoni a Sanremo 2023 si è espresso, infatti, Morgan, il coach del cantante di Pronto a correre durante la sua esperienza a X Factor. Se molti si aspettavano di percepire l’entusiasmo dell’ex giudice del talent show sicuramente sarà rimasto spiazzato dalla sua intervista a Repubblica condivisa mediante Tik Tok. Il Festival di Sanremo 2023 ha incoronato, a dieci anni di distanza dalla prima volta, nuovamente Marco Mengoni, vincitore all’Ariston con la sua Due Vite. Il cantante ha letteralmente dominato il Festival, piazzandosi in vetta alla classifica dalla prima all’ultima serata e portandosi a casa, senza troppa sorpresa, la vittoria. D’altronde, Due vite ha convinto davvero tutti e l’artista si è fatto apprezzare, una volta ancora, per il suo straordinario talento, ma c’è Morgan non ha apprezzato granché la sua prova. Il cantautore, infatti, ha affermato che Mengoni, così come tanti altri cantanti, è sicuramente in grado di cantare bene, è intonato e ha talento, ma per essere un elemento di riferimento per la canzone ce ne passa. Insomma, Morgan non crede che il vincitore di Sanremo 2023 possa essere un protagonista assoluto della musica italiana, nonostante il suo indubbio talento. Inoltre, l’ex giudice ha anche espresso le proprie perplessità in generale sul Festival di Sanremo, raccontando come, secondo lui, il pubblico non deve essere esperto e sicuramente deve esprimere il suo gusto che non è un giudizio critico, ma deve sapere che quella che gli viene proposta è solo una parte del momento musicale del momento. Il Festival è la vetrina più grande per la canzone, ma questo modo di fare il Festival non è cultura, secondo Morgan. Le canzoni presentate in gara non sono canzoni, sono “poca roba”, la musica sta da un’altra parte secondo il pensiero del cantante. Insomma, Morgan non si è mostrato entusiasta né per la vittoria del suo ex allievo a X Factor né tantomeno per un Festival che secondo lui non fotografa affatto la scena musicale italiana.

Morgan Mengoni il rapporto dopo X Factor

Il rapporto tra Morgan e Marco Mengoni risale alla terza edizione di X Factor, nel 2009, quando il cantante di Due vite vinse il talent show. Da quel momento, Mengoni ne ha fatta di strada e sicuramente deve essere un orgoglio per Morgan sapere di aver giocato un ruolo decisivo nell’inizio della carriera di uno dei principali cantanti del momento. Com’è possibile evincere però anche da questa intervista a La Repubblica, il rapporto non sembra essere sempre cristallino tra i due artisti così come del resto era stato durante il percorso nel talent. In tanti subito dopo la vittoria di Sanremo 2023 hanno pubblicato tanti video dell’epoca dove Morgan, nonostante Marco Mengoni fosse concorrente della sua squadra, aveva spesso delle discussioni con il cantante. A tal proposito, in una puntata di Belve Morgan ha raccontato di non avere contatti con Mengoni a causa di discografici che gli impediscono che i due interagiscano. Insomma, non sembra che i rapporti tra i due dopo la vittoria nel 2010 a X Factor siano rimasti buoni, anzi sembra che non ci sia proprio ormai alcun tipo di rapporto e ciò sembrerebbe evidenziato anche dalle parole di Morgan sul vincitore del Festival, secondo lui inadatto a essere un riferimento per la scena musicale.