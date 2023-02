GF Vip Attilio Sarah e Mimma: la verità sul bigliettino alla Altobello

Ieri sera al Gf Vip è andato in scena uno scontro tra Attilio e Sarah: la verità sul bigliettino alla Altobello e la reazione di Mimma

Nonostante l’uscita dalla casa, Attilio Romita continua a tenere banco e nella puntata di ieri sera 16 febbraio del GF Vip si è reso protagonista di uno scontro a distanza con Sarah Altobello, che ha coinvolto, come al solito, anche la sua Mimmuzza. Tutto è nato da un’esternazione di Sarah, che, durante le nomination, ha detto che conserva ancora il bigliettino che le ha dato Attilio nel beauty. Esternazione che ha creato il panico in studio, perché Attilio ha iniziato a ricevere messaggi e telefonate da Mimma la quale gli ha chiesto delucidazioni su questo bigliettino. A questo punto, Attilio si è messo sulla difensiva e ha sostenuto di non aver dato alcun bigliettino a Sarah, che invece ha scelto “la strada della verità” e ha mostrato a tutti il bigliettino. In realtà, quello che ha mostrato Sarah è semplicemente un piccolo pezzo di carta col nome di Attilio stampato, niente di più e ciò ha quindi scatenato gli attacchi del giornalista, che si è infuriato con Sarah accusandola di voler rovinare la sua immagine facendo credere cose che poi non esistono. Il giornalista ha cominciato a rispondere in modo decisamente non troppo lusinghiero alla Altobello, intimandole di tornare a ballare e cantare che sicuramente è una cosa che le riesce meglio. Parole che hanno ferito Sarah e hanno provocato ad Attilio la condanna da parte del web. Ad ogni modo, la questione bigliettino si è risolta con un nulla di fatto, perché effettivamente non conteneva altro che il nome di Attilio, ma ha dato vita a un nuovo scambio di battute tra Romita e la Altobello sicuramente non bellissimo da vedere e che ha ferito molto la vippona.

Gf Vip cosa è successo tra Attilio e Mimma

Osservatrice interessata dello scontro e della situazione bigliettino è stata, chiaramente, Mimma, che quando ha sentito le parole di Sarah si è subito allarmata e, come abbiamo visto, ha chiesto spiegazioni. I due, dopo l’uscita di Romita dal Gf Vip, sembrano essersi chiariti, con Mimma che in occasione dell’uscita di Attilio dal Gf Vip ha consegnato a Signorini una lettera in cui ha ringraziato Alfonso per averla aiutata a gestire la pressione del gioco e in cui ha ammesso di essere disposta a dare ad Attilio una seconda opportunità. Così, Romita ha recuperato le famose chiavi di casa che la fidanzata gli aveva tolto e i due hanno deciso di mettere una pietra sopra a quello che è successo nella casa, riprendendo il loro rapporto da dove avevano interrotto. Chiaramente, il bigliettino ha allarmato Mimma, che però dopo aver scoperto la verità, ovvero che non si trattava di nulla di incriminante per il suo fidanzato, ha ancora una volta ringraziato Alfonso Signorini con chiamate e messaggi per aver chiarito questa situazione e aver smontato un caso che poteva portare ripercussioni e che invece si è rivelato innocuo. Da tutte questa vicenda ne esce male il rapporto tra Attilio e Sarah, ormai sempre più precario, mentre quello tra il giornalista e la sua Mimmuzza sembra essere, ancora una volta, salvo.