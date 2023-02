Uomini e Donne Trono Over Michela R chi è: i dubbi di Riccardo

Chi è Michela R protagonista del trono over a Uomini e Donne: al centro di una lite con Armando e della conoscenza con Riccardo

Una delle nuove protagoniste del trono over di Uomini e Donne è Michela R, dama che ha immediatamente conquistato l’attenzione generale nel parterre di Canale 5. La nuova protagonista è entrata senza far trapelare, almeno inizialmente, molto su di sé: non sappiamo se alle spalle abbia una storia importante o dei figli, come non sappiamo molti dettagli sulla sua vita privata, ma ciò che sappiamo è che il suo tentativo di mettersi in gioco a Uomini e Donne e di trovare l’amore sta sicuramente dando dei risultati, visto che al suo ingresso ha immediatamente attirato l’attenzione di diversi cavalieri. Il primo a muovere dei passi nei confronti della donna è stato Emanuele, che ha chiesto il numero di Michela, la quale però ha rifiutato la proposta. La dama è uscita anche con Armando, ma pure con lui le cose non sono andate. Discorso molto diverso, invece, con un altro grandissimo protagonista dello show, ovvero il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri, che ha attirato l’attenzione di Michela e ha cominciato a frequentarla. Dalle sue prime apparizioni nello show, Michela sembra una persona schietta e determinata, pronta a farsi valere come ha già dimostrato nelle schermaglie con Riccardo. Inoltre, stando da quanto è emerso dal confronto in studio con Armando e Riccardo, Michela non dovrebbe essere un’esordiente del mondo dello spettacolo.

Uomini e Donne Michela R tra Riccardo e Armando

Come detto, dopo le prime uscite Michela e Riccardo sono stati protagonisti di diverse schermaglie, con l’uomo che ha palesato il dubbio che la dama sia al centro dello studio per altri motivi e non per conoscerlo. La coppia ha raccontato di essersi visti due volte e che sembrava esserci un bel feeling, tanto che Michela ha raccontato che in realtà doveva partire, ma Riccardo è stato molto convincente nel convincerla a trattenersi. Anche il cavaliere ha confermato che la dama le piace, ma poi ha sollevato dei dubbi sulla sua sincerità, dati anche dal fatto che quando ha provato a baciarla Michela si è tirata indietro. Quando Riccardo ha sollevato questi dubbi è intervenuto a gamba tesa Armando, attaccando duramente Michela. Armando ha raccontato di aver chiesto il numero a Michela, trovando la risposta positiva della dama, ma dopo una sola uscita, in cui il cavaliere ha raccontato di aver voluto specificare che per avere dolcezza deve dare sincerità, lei ha chiuso la conoscenza con Armando. Il cavaliere, da tempo protagonista di Uomini e Donne, allora si è risentito e si è accodato ai dubbi di Riccardo, sostenendo che secondo lui Michela non è realmente interessata all’ex di Ida Platano e Roberta Di Padua. Armando ha raccontato che in precedenza la dama le aveva raccontato che nel parterre non le piaceva nessuno e che aveva accettato il suo numero solo perché lo trovava un bel ragazzo. Il cavaliere ha sottolineato come nemmeno Riccardo aveva attirato l’attenzione di Michela, la quale però si è difesa sostenendo che dopo i primi balli, aveva percepito qualcosa nel pugliese, cosa che invece non era accaduta con il napoletano. Quest’ultimo ha continuato a ribadire che l’atteggiamento di Michela è cambiato dopo quel confronto sulla sincerità, segnale che, secondo il cavaliere, la dama non è chiara nei suoi atteggiamenti. In tutto questo, Riccardo non nasconde il suo interesse per Michela, ma dovrà vincere i suoi dubbi sulla dama.