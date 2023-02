Anticipazioni Resta con me prima puntata: vita sconvolta

Le anticipazioni di Resta con me: cast e riassunto della prima puntata della fiction con Francesco Arca e Laura Adriani

Le anticipazioni della prima puntata di Resta con me, fiction con Francesco Arca e Laura Adriani, in onda domenica 19 febbraio vedono il protagonista Alessandro Scudieri prenotare un tavolo in un ristorante per trascorrere un amorevole pranzo con sua moglie Paola. La scelta del locale però non è affatto casuale, dal momento che ciò gli consente di indagare segretamente sulla banda della lancia termica. Mente alla donna e la mette in pericolo, con i due che restano coinvolti in una sparatoria, che porta Paola a perdere il bimbo che portava in grembo. Dopo aver scoperto il segreto di suo marito, decide di allontanarsi da lui, incapace di perdonarlo. Alessandro non sa cosa fare per recuperare la propria vita, che sembra andata in frantumi. Si getta nel lavoro a tempo pieno, rivolgendosi a un vecchio amico, il pentito Gennaro, suo informatore, che potrebbe conoscere dettagli importanti sulla banda della lancia termica. L’uomo prova ad aiutarlo, anche se ora ha cambiato vita per il bene di suo figlio Diego, ma quest’operazione lo porta a perdere la vita. Paola propone così ad Alessandro di prendersi cura del bambino, ormai orfano, tentando così di ricostruire la loro vita insieme. La donna gli farà da madre di notte, mentre lui da padre durante il giorno, accettando di entrare nell’Unità di Intervento notturna, continuando le proprie indagini.

Resta con me è una fiction Rai con Francesco Arca e Laura Adriani, in onda da domenica 19 febbraio per un totale di quattro puntate, da due episodi l’una. Ciò vuol dire che ci saranno 4 prime serate su Rai 1 in prima visione, con il finale di Resta con me previsto per il 12 marzo 2023 con gli episodi 7 e 8. Diamo però uno sguardo alla trama che vede la vita del vicequestore della Mobile di Napoli Alessandro Scudieri (Francesco Arca) andare al meglio. È un uomo felice al fianco di sua moglie Paola Montella (Laura Adriani), giudice presso il Tribunale dei Minori, e insieme aspettano il loro primo figlio. Lui non perde mai di vista il proprio lavoro e, a causa di una pista che stava seguendo segretamente, viene coinvolto con sua moglie in una sparatoria. Una vicenda che genera delle enormi crepe nel loro rapporto e, pur di riconquistarla, Alessandro proverà a stravolgere la propria vita, anche in modi che non avrebbe mai immaginato.

Resta con me cast

Uno dei protagonisti di Resta con me è Alessandro Scudieri, interpretato Francesco Arca, vicequestore e abile investigatore. Le indagini hanno spesso la meglio sulla sua vita privata, impegnandosi con tutto se stesso nella caccia ai criminali, come nel caso della banda della lancia termica. Per inseguire una pista resta coinvolto con sua moglie in una sparatoria e decide così di abbandonare l’amata Mobile di Napoli, trasferendosi all’Unità di Intervento Notturna. Al suo fianco c’è la moglie Paola Montella, interpretata da Laura Adriani, giudice presso il Tribunale dei Minori di Napoli. La sparatoria ha rimesso tutta la sua vita in discussione, avendo perso il bambino che portava in grembo. Ritiene suo marito responsabile, avendole mentito e proseguito le indagini mentre i due erano a un appuntamento. È lei a individuare un modo per poter rinascere, singolarmente e come coppia: prendersi cura del piccolo Diego. Questo personaggio è interpretato da Mario Di Leva, giovane attore che ha presentato la fiction Rai sul palco del Festival di Sanremo 2023 con Francesco Arca. Il nome completo del suo personaggio è Diego Russo, bambino di 11 anni molto intelligente, che ha perso suo padre Gennaro a causa delle indagini condotte per Alessandro. L’uomo era un suo amico e informatore e la banda della lancia termica lo ha fatto fuori. Sarà il vicequestore a prendersi cura di lui durante il giorno, mentre Paola gli farà da madre la notte. Il resto del cast di Resta con me è composto da Antonio Milo nei panni di Salvatore Ciullo, Maria Pia Calzone in quelli Nunzia Raimondi, Arturo Muselli interpreta Marco Palma, mentre Raffaella Rea è Gemma Montella. Presenti anche Liliana Bottone nel ruolo di Vittoria Montella, Chiara Celotto in quello di Linda Fiore, Amedeo Giullà porta in scena il personaggio di Stefano D’Angelo e infine Claudia Tranchese e Angela Ciaburri sono rispettivamente Ilaria D’Angelo e Alessia Spada.