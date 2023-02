Laura Adriani chi è Paola in Resta con me: la riconosci?

Chi è Laura Adriani, Paola Montella nella fiction Rai Resta con me: era la nipote di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti

Laura Adriani, 28 anni, non è di certo un volto nuovo delle fiction ma con Paola Montella potrebbe aver trovato il ruolo in grado di farla ufficialmente entrare nel cuore del grande pubblico. La moglie di Alessandro Scudieri, ovvero Francesco Arca, è un giudice presso il Tribunale dei Minori di Napoli. Una donna forte e determinata, che desidera con tutta se stessa di diventare madre, la cui vita viene stravolta da una terrificante sparatoria, che la porta a perdere il bambino che aveva in grembo. La sua vita cambia per sempre e non può fare a meno di ritenere responsabile suo marito, che ha di nascosto portato avanti delle indagini durante il loro appuntamento. L’uomo, però, porta di colpo a casa un bambino, Diego, orfano di 11 che ha perso il padre a causa della stessa banda sulla quale Alessandro stava indagando. Il personaggio di Laura Adriani vede così una nuova luce, sognando in qualche modo di poter comunque essere madre.

Marito e moglie stringono un accordo, con lui che si occuperà del bimbo di giorno e lei di notte, provando a ricostruire un matrimonio in frantumi. Si parla di maternità nella fiction Resta con me ma Laura Adriani non è mamma, così come non è moglie. Non si è mai sposata ma l’interprete di Paola Montella ha un fidanzato, attore come lei. Si tratta di Michele Cesari, 42 anni, più grande di Laura Adriani di ben 14 anni. L’amore è sbocciato sul set di Un angelo all’inferno, dove l’attrice interpretava la figlia drogata di Giancarlo Giannini, mentre il suo futuro fidanzato era calato nei panni di uno spacciatore. Lei si è detta molto gelosa del suo Michele, temendo che possano portarglielo via, sottolineando come tra loro non vi sia mai stato un rapporto padre-figlia, nonostante la differenza d’età.

Laura Adriani in Che Dio Ci Aiuti

Si non vi state sbagliando, avete già visto Laura Adriani in Che Dio Ci Aiuti e in Tutta colpa di Freud. Paola di Resta con Me ha 28 anni, nata a Roma il 4 aprile 1994, è un’attrice con molta esperienza, che ha mosso i primi passi a teatro e ha poi esordito in televisione nel 2007 con la miniserie Caravaggio. In seguito è stata impegnata in un singolo episodio di Don Matteo, preso parte a Ti lascio una canzone con Antonella Clerici, per poi interpretare il ruolo di Miriam per due stagioni de I Cesaroni. Ha da tempo esordito al cinema, recitando in film come Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione e Falla girare, tra gli altri. Una carriera di successo, come dimostra il fatto che Gabriele Muccino l’abbia scelta per prendere parte al cast di A casa tutti bene – La serie. Nel 2019 il pubblico ha visto e apprezzato Laura Adriani in Che Dio ci aiuti 5 nel ruolo di Maria Galiardi.

Il suo personaggio era quello della ribelle nipote di Suor Costanza, che incontra Nico e inizia con lui una relazione molto complessa, fatta di tante incomprensioni. All’interno del convento, invece, il personaggio di Laura Adriani diventa la compagna di stanza di Ginevra. La vita di Maria è molto più complessa di quello che Suor Costanza avrebbe mai potuto immaginare, con un tale Andrea che la ricatta con un video hot che è pronto a pubblicare. Una situazione che viene per fortuna risolta, così come l’incomprensione con Nico, che le chiede di fare sul serio ed essere fidanzati al 100%, senza più vedere altre persone, ma lei non è pronta. È una fase molto confusa della sua vita e vorrebbe abbandonare il dottorato ma teme di dirlo al padre. Nico l’aiuterà in questa complessa situazione, ma la coppia vivrà nuovamente alti e bassi, non trovando mai la giusta tempistica per stare davvero insieme, almeno fino al termine della stagione.