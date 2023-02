Elena Sofia Ricci Gabriele Anagni chi è l’attore: voci di flirt

Possibile flirt tra Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni con lei a teatro: 30 anni di differenza. Lo hai visto al Paradiso delle Signore e Un posto al sole

Si parla tanto di Gabriele Anagni ed Elena Sofia Ricci, colleghi a teatro e qualcosa in più, forse un flirt. Se di lei sappiamo tutto, però, il suo nome è sconosciuto a molti, anche se vanta numerose fan grazie a Il paradiso delle signore, ma andiamo con ordine. Gabriele Anagni ha 31 anni ed è nato l’8 settembre 1991 in Toscana, precisamente a Massa Carrara. Nella carriera da attore ha deciso di non citare il suo secondo nome, che è Maria, e ha le idee chiare sulla sua vita sentimentale: non rincorre l’amore ma attende che arrivi, definendolo una scelta quotidiana, una fortuna ma, al tempo stesso, anche un sacrificio. Non è di certo un attore improvvisato fuoriuscito da un reality show, tutt’altro, Gabriele Anagni ha studiato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, riuscendo a ottenere ruoli in svariate serie TV, fiction e film cinematografici.

Ricordiamo, ad esempio, Questo nostro amore, ma anche Un Medico in Famiglia 6, Nebbie e Delitti 2 e, dal 2014 al 2018, Un posto al sole, recitando la parte di Claudio Parenti. Gabriele Anagni ed Elena Sofia Ricci, 60 anni, hanno la regione di nascita in comune, la Toscana, oltre alla grande passione per la recitazione. L’attrice ha detto addio a Suor Angela, salutando Che Dio ci aiuti e dedicandosi ad altro, Fiori sopra l’inferno in ambito fiction e svariate opere in campo teatrale. È proprio sul palcoscenico che ha incontrato il giovane attore, con il quale ha una differenza d’età di 29 anni. Nel 2021 l’ex Suor Angela ha interpretato il ruolo di Alexandre nell’opera La dolce ala della giovinezza, ritrovandosi fianco a fianco il 31enne nei panni di Chance. Nell’opera di Tennesse Williams si sono ritrovati a ricoprire i ruoli di due amanti, vivendo una relazione segnata da una grande differenza d’età. Voci di gossip vorrebbero questa relazione da sceneggiatura divenuta realtà, con Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni fidanzati, come evidenziato dall’indiscrezione del settimanale Oggi. L’attrice sarebbe quindi pronta a lasciarsi del tutto alle spalle il matrimonio ormai concluso con Stefano Mainetti. Al fianco del giovane attore avrebbe ritrovato l’amore, o quantomeno la serenità perduta, anche se per il momento mancano conferme ufficiali e si parla di “profonda amicizia”.

Gabriele Anagni in Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole

Come detto, Gabriele Anagni ha ricoperto svariati ruoli in televisione, compreso il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, così come a teatro. Nel 2020 ha fatto la sua comparsa sul set de Il Paradiso delle signore con il ruolo di Alfredo Perico, riproposto anche nella settima stagione dell’amata fiction pomeridiana. Molte delle appassionate spettatrici lo ricorderanno con grande affetto, avendolo visto all’interno del grande magazzino, impegnato nella ciclofficina, gestita da Armando Ferraris, interpretato da Pietro Genuardi. Su Instagram Gabriele Anagni ha pubblicato a fine gennaio un video dell’ultima ripresa effettuata per Il Paradiso delle signore, annunciando di fatto il proprio ritorno ai suoi follower Instagram, che possono spesso apprezzare scatti della vita privata dell’attore. Basti pensare alle foto con sua madre, Nunzia Patruno, che si presenta nella bio come Content Curator & Professional Personal Branding Developer. Non mancano inoltre scatti molto intensi, che lo vedono a teatro faccia a faccia con Elena Sofia Ricci, e che ora fanno sognare i fan. Gabriele Anagni è però noto al grande pubblico anche per la sua partecipazione ad Un posto al sole nel ruolo di Claudio, attore e primo fidanzato gay di Sandro figlio di Ferri. Una relazione finita malissimo con Claudio che provò a sedurre la cognata del fidanzato, Serena moglie di Filippo, strappandole un bacio ma senza riuscire nel suo intento.