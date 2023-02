Sorella Sarah Altobello: chi è Giusy e che lavoro fa

Chi è Giusy la sorella di Sarah Altobello: su Instagram mostra tutto il suo supporto alla sorella, che spesso ha pensato di non essere all’altezza

Nella puntata di lunedì 20 febbraio del Gf Vip facciamo la conoscenza di Giusy Altobello, sorella della vippona Sarah. Giusy arriva nella casa per fare una sorpresa alla gieffina e per lei sarà un contesto inedito, visto che a differenza della sorella non fa parte del mondo dello spettacolo. Dal suo profilo Instagram e da alcune dichiarazioni di Sarah, si evince il grandissimo legame tra le de sorelle: Giusy è sempre in prima linea per sostenere la gieffina, tanto che nella sua bio è persino presente il link per votare sul sito del Grande Fratello. Insomma, la sorella della Altobello non perde occasione per schierarsi a sostegno di Sarah e supportare la sorella nella sua carriera e nella sua sfida nella casa del Grande Fratello. Per ciò che riguarda il resto, possiamo notare che Giusy è una grande appassionata di musica e televisione e ama viaggiare e stare a contatto con la natura. In qualche occasione, come detto, Sarah ha parlato della sua famiglia e di sua sorella, raccontando come sia Giusy che Vito, suo fratello, abbiano completato gli studi e si siano laureati, mentre Sarah non è arrivata così in fondo nel percorso di studi e ciò le ha sempre procurato la paura di aver deluso i suoi genitori. Giusy Altobello è laureata in lingue e letterature straniere presso l’Università di Bari e di lavoro fa la traduttrice e l’insegnante. La sorella di Sarah Altobello è anche una grande appassionata di pizzica ed è al centro di moltissimi eventi a tema sul suo territorio.

Sarah Altobello genitori

Abbiamo sottolineato come il fatto di non essere laureata abbia provocato in Sarah l’ansia di non essere all’altezza della sua famiglia e di non aver soddisfatto i suoi genitori. La gieffina ha espresso questa preoccupazione in un’intervista a DiPiù poco prima di partecipare all’Isola dei famosi, svelando come la sua scelta di approdare nel mondo dello spettacolo non sia stata presa benissimo dai suoi genitori. Nonostante alcune difficoltà il rapporto tra Sarah e i suoi genitori non si è deteriorato, come ha dimostrato anche la visita di sua madre Mariolina proprio nella casa del Gf Vip a inizio gennaio. In quell’occasione, la mamma di Sarah ha espresso a sua figlia tutta la sua soddisfazione per il percorso della figlia, dimostrando come il percorso diverso rispetto ai fratelli non abbia inficiato sul pensiero che i genitori hanno di lei. Quando è venuta a trovarla al Gf Vip, Mariolina ha raccontato come quando Sarah ha lasciato la scuola lei e il padre della vippona si sono sentiti male, ma restano comunque orgogliosi di lei, di quello che ha fatto nella vita e di quello che sta facendo nella casa. Grazie al Gf Vip abbiamo conosciuto, quindi, la madre di Sarah, Mariolina, e conosciamo adesso la sorella di Giusy, chissà se prima o poi faremo anche la conoscenza del fratello Vito e del padre di Sarah, ancora loro decisamente lontani dal mondo dello spettacolo.