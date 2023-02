Che Dio Ci Aiuti 7: la malattia di Suor Costanza che fine farà

Che malattia ha Suor Costanza in Che Dio ci aiuti 7: l’operazione a cui deve sottoporsi e il suo futuro nella fiction di Rai 1

Da qualche settimana ha fatto il proprio ritorno su Rai 1 l’amatissima fiction Che Dio ci aiuti, che ha portato con sé tantissime novità che stiamo scoprendo in queste puntate. Tra queste c’è la malattia di Suor Costanza, interpretata dalla mitica Valeria Fabrizi. L’amatissima protagonista di Che Dio ci aiuti 7 infatti deve sottoporsi a una delicata operazione al cuore dopo il ricovero in ospedale e questa situazione ha allarmato i fan, spaventati per il futuro del personaggio all’interno della fiction. Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 però possono far tirare un sospiro di sollievo ai fan: non dovrebbe essere nulla di grave per Suor Costanza, che dopo l’operazione farà regolarmente ritorno in convento. Suor Costanza deve sottoporsi all’operazione dopo che le sono stati riscontrati dei problemini al cuore, lievi aritmie, ma comunque non si tratta di nulla di preoccupante, la malattia di cui soffre Suor Costanza non dovrebbe essere pericolosa per la sua vita e l’intervento sembra più che altro un semplice escamotage narrativo per far salire la tensione e far stare la suora ancora più in convento e al centro della narrazione. Suor Costanza, infatti, secondo le anticipazioni è destinata a ricoprire un ruolo importante anche nel prosieguo di questa stagione, una bella notizia per chi pensava che l’operazione fosse un modo per far uscire parzialmente di scena l’amata suora. Al contrario, c’è ancora molto da dire per Suor Costanza, che proprio grazie all’operazione potrà vivere un momento importante di consapevolezza e vivere sotto una nuova luce la propria vita dopo il grande spavento con l’aritmia al cuore.

Che Dio Ci Aiuti 7 Suor Costanza ultima stagione?

Questo tema della malattia di Suor Costanza ha riportato in vita il dibattito sulla prossima stagione di Che Dio ci aiuti e sugli eventuali pesanti addii che ci saranno. Questa settima stagione della fiction di Rai 1 è stata segnata dal progressivo addio di un altro volto amatissimo della serie, il più rappresentativo, quello di Elena Sofia Ricci come Suor Angela, che non ha lasciato definitivamente Che Dio ci aiuti, ma ha ridotto sensibilmente il suo impegno, complici anche nuovi progetti come la fiction Fiori sopra l’inferno. Ad ogni modo, una paura simile ha colto gli spettatori anche per ciò che riguarda Valeria Fabrizi e il personaggio di Suor Costanza, il cui futuro secondo molti è in bilico. Stando alle anticipazioni, però, la protagonista ha un ruolo ancora importante in Che Dio ci aiuti 7, mentre per un’eventuale ottava stagione non c’è ancora nulla di certo. Ad oggi, col settimo capitolo che sta ancora andando in onda su Rai 1, è molto difficile fare delle previsioni sul futuro della serie e dei personaggi, perciò non si può dire con certezza se Valeria Fabrizi interpreterà ancora Suor Costanza o se questa per lei sarà l’ultima stagione di Che Dio ci aiuti. Ciò che possiamo dire, comunque, è che non c’è stato alcun addio ufficiale, per cui tutto fa pensare che potremmo ancora rivedere l’amata Suor Costanza, ma come detto bisogna attendere per lo meno la fine di questa stagione per capire bene come si evolverà lo scenario e se Valeria Fabrizi farà come Elena Sofia Ricci, defilandosi dalla serie, o se ne rimarrà saldamente al centro.