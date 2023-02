Uomini e Donne Pamela e Alessandro cosa è successo dopo: indizio social

Cosa è successo dopo tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne Pamela Fersini e Alessandro Sposito: la dichiarazione d’amore

L’amore è scoppiato nel trono over di Uomini e Donne. Quella di martedì 21 febbraio è una puntata davvero molto molto emozionante grazie ad Alessandro Sposito e Pamela Fersini, che coronano il loro percorso insieme all’interno del programma. Il cavaliere è entrato nel parterre di Uomini e Donne con una bellissima sorpresa per la sua dama: prima Alessandro ha sottolineato come Pamela lo abbia colpito sin dal primo momento che l’ha vista, conquistandola sempre di più con i suoi valori, poi ha concluso dicendo di non volere conoscere più nessun’altra persona. Mentre Alessandro avanza alla sua Pamela la proposta di uscire insieme dal programma e proseguire il loro amore lontano dai riflettori, in studio si fa strada un anello e una dichiarazione d’amore che commuove visibilmente la dama. Trattenendo con difficoltà le lacrime per l’emozione, Pamela Fersini legge la dichiarazione di Alessandro, che così recita: “Alla ragazza che mi ha fatto dimenticare il passato, sconvolto il presente e amare il futuro”. Così la donna riceve l’anello da Alessandro con la scritta che le chiede se vuole uscire con lui e chiaramente la dama si dice d’accordo a voler continuare fuori dal programma la storia con l’uomo originario di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. A margine di quanto visto in puntata, su Instagram Pamela con un post ha certificato il suo addio a Uomini e Donne, sottolineando la gioia provata nel vivere questa esperienza e soprattutto la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto. L’amore, ha continuato Pamela, non è un’utopia, ma è raggiungibile se ci si crede veramente e lo si vive. Così, l’ormai ex dama del trono over di Uomini e Donne ha ringraziato i suoi fan per il supporto e ora è pronta a vivere la sua bellissima storia d’amore con Alessandro. Dopo ciò che abbiamo visto in puntata, con la dichiarazione e l’anello, Pamela e Alessandro lasciano quindi la trasmissione insieme per vivere il loro amore.

Pamela e Alessandro la storia d’amore

Pamela e Alessandro sono, dunque, una delle nuove coppie di Uomini e Donne. L’amore è nato all’interno del parterre al termine di un percorso decisamente turbolento per il cavaliere. Durante la sua esperienza a Uomini e Donne, Alessandro è stato spesso al centro studio, conoscendo diverse dame: da Paola, con cui la frequentazione è finita in modo decisamente fragoroso, a Gemma, fino a che il cavaliere non si è concentrato su Pamela, che è riuscita a conquistare il suo cuore. La frequentazione tra Alessandro e Pamela è nata subito dopo che il cavaliere ha chiuso la sua conoscenza con Gemma, con cui sostanzialmente non c’è stato nulla. Anche con Pamela inizialmente le cose non sono andate subito per il verso sperato, con la dama che ha avuto qualche diffidenza verso il cavaliere proprio per le diverse frequentazioni che ha avuto, per ultima quella con Gemma. Superate queste tensioni, in circa un mese Alessandro e Pamela si sono conosciuti meglio e si sono concentrati sul loro rapporto, arrivando ora, dunque, alla decisione di uscire insieme da Uomini e Donne. Dopo la dichiarazione, i due hanno parlato del loro amore, con Alessandro che ha raccontato come inizialmente era titubante, ma poi conoscendola si è presto convinto nel fare il grande passo. I due sono apparsi visibilmente emozionati, hanno ammesso che non si attendevano che potesse nascere un grande amore in così poco tempo. Tutto questo però è successo e ora Pamela e Alessandro sono pronti a viversi il loro grande amore dopo Uomini e Donne.