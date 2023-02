Armando Incarnato figlia chi è la madre

Chi è Daniela ex moglie di Armando Incarnato e madre di sua figlia: il mistero sulla rottura e il legame profondo con Michelle

Armando Incarnato è ormai da tempo uno dei grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, dove da qualche anno è alla ricerca dell’amore. Un sentimento che il cavaliere dello show di Maria De Filippi ha provato, a lungo, con la donna che è diventata la madre di sua figlia Michelle. Armando, infatti, ha avuto una relazione lunga ben 17 anni con una donna di nome Daniela, terminata poi perché l’amore si è esaurito, anche se non sono molto chiari i motivi della rottura visto che il cavaliere non ne ha mai parlato a fondo. Ad ogni modo dopo la fine della relazione con la madre di sua figlia Michelle per Armando è iniziato un periodo più turbolento della sua vita, rappresentato da diverse esperienze, tra cui la partecipazione a Uomini e Donne. Durante i suoi anni nel parterre di Canale 5 il cavaliere ha raccontato qualche dettaglio del suo passato, senza però, come detto, svelare troppi dettagli a riguardo. Sul profilo Instagram di Armando Incarnato possiamo vedere moltissime foto del cavaliere in compagnia di sua figlia, sintomo dello stretto legame che c’è tra loro. Non sono disponibili, invece, moltissime informazioni su Daniela, donna che non appartiene al mondo dello spettacolo e che, nonostante il grande successo ottenuto dal padre di sua figlia, che è ormai a tutti gli effetti un personaggio pubblico, è costantemente rimasta lontana dai riflettori.

Armando Incarnato lavoro

Come detto, oggi Armando Incarnato è un personaggio del mondo dello spettacolo a pieno titolo e in quanto tale le sue attività professionali sono molto sfaccettate. Grazie a Uomini e Donne Armando Incarnato ha ottenuto una grande visibilità, come testimoniano gli oltre 250.000 followers su Instagram. Da ciò ne deriva che il cavaliere di Uomini e Donne può guadagnare come fanno molti personaggi pubblici con attività sui social, sponsorizzazioni e partnership, sfruttando, dunque, la sua grande visibilità. In realtà questa grande popolarità dovuta al dating show di Canale 5 è stato solo un “plus” per Armando Incarnato, che già da prima è riuscito ad affermarsi come imprenditore. Da giovane, il cavaliere di Uomini e Donne ha provato diversi lavori, cercando la sua strada, e alla fine è riuscito a farsi strada nel campo dell’imprenditoria e della cura della persona, infatti il lavoro di Armando Incarnato è l’imprenditore e si occupa della gestione di una catena di saloni con la sua ditta: la Exclusive Luxury Hair, società che ha sede a Napoli. Questa è l’attività principale di Armando Incarnato, che però è molto abile a differenziare il suo lavoro. Il cavaliere di Uomini e Donne, infatti, vanta diverse esperienze anche come attore, in particolare in una delle serie più amate di sempre della produzione italiana: Gomorra. Armando è apparso nella terza stagione di Gomorra, vestendo i panni della guardia del corpo di un boss, e poi è anche tornato nella quarta stagione della serie di Sky. Oltre alle prestigiose esperienze in Gomorra, Armando Incarnato ha anche recitato in altre produzioni come il film Narcos Italia.