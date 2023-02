Aurora Ramazzotti incinta di chi: quando partorisce

Chi è il padre del figlio di Aurora Ramazzotti: il video della gravidanza che ha fatto il giro dei social e quando partorisce la conduttrice

Con un simpatico e presto divenuto iconico video postato sui social, lo scorso 23 settembre Aurora Ramazzotti ha annunciato la propria gravidanza, rispondendo finalmente a tutte le indiscrezioni che nel tempo si sono rincorse e ufficializzando la bellissima notizia. Aurora Ramazzotti è incinta di Goffredo Cerza, fidanzato da sei anni della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Originario di Roma è anche lui ormai un personaggio molto seguito sui social, con oltre 150.000 followers su Instagram. Come leggiamo dalla sua bio, il futuro padre ha ottenuto una laurea in ingegneria elettrica e poi un master in International Business e oggi lavora proprio nel mondo del marketing. L’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è scoppiato nel 2017, a Londra, città dove il ragazzo ha conseguito la propria laurea e il master. I due si sono conosciuti tramite amicizie in comune e da quel momento hanno iniziato la loro storia d’amore, con Goffredo che ha fatto poi ritorno in Italia per stare vicino alla sua fidanzata. Dal profilo Instagram del fidanzato di Aurora Ramazzotti possiamo notare che il ragazzo è un grande appassionato di fitness e di sport, con all’attivo anche diverse vittorie in competizioni dedicate all’atletica. Sempre sui social, possiamo vedere moltissimi scatti della coppia, che si mostra sempre felice e innamorata e pronta ad accogliere il loro amatissimo figlio.

Aurora Ramazzotti di quanti mesi la gravidanza

Da quel 23 settembre 2022, quando Aurora Ramazzotti ha annunciato su Instagram di essere incinta, il mondo del gossip si è interessato con sempre più insistenza alla gravidanza della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Sono passati cinque mesi dall’annuncio e in quel caso la conduttrice aveva rivelato che era passato un po’ da quando lei e Goffredo avevano scoperto della gravidanza. Dunque, ormai dovrebbe mancare poco alla nascita del figlio di Aurora Ramazzotti. Sui social e sul web si rincorre la domanda su quando partorisce Aurora Ramazzotti e la risposta è che la figlia del cantante di Un’emozione per sempre dovrebbe partorire tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Ad ottobre, infatti, la futura mamma ha organizzando il gender reveal, svelando che il suo futuro figlio sarà un maschietto. Da quel momento, di solito passano circa sei mesi dal parto, per cui da inizio ottobre si arriva alla fine di marzo e inizio aprile. Al momento, Aurora Ramazzotti è quindi all’alba dell’ottavo mese di gravidanza e sta per entrare nel momento conclusivo. La stessa conduttrice ne ha parlato sui social, sottolineando come in realtà i mesi della gravidanza siano 10 dal momento del concepimento, per cui manca ancora poco più di un mese alla nascita del piccolo, salvo ulteriori ritardi che comunque possono avvenire perché il parto può avvenire anche un po’ dopo le canoniche 40 settimane dal concepimento. Ad ogni modo, l’attesa sta per finire e il momento della nascita del figlio di Aurora Ramazzotti e del suo fidanzato Goffredo Cerza sta per arrivare.