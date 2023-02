Nina Zilli incinta di chi: il fidanzato

Chi è il fidanzato di Nina Zilli futuro padre di suo figlio: lo spoiler social sulla gravidanza e la storia d’amore con il cantante

Il 2023 si è aperto con una grandissima notizia per Nina Zilli: la cantante, infatti, ha annunciato di essere incinta di Danti, il suo fidanzato, anche se la rivelazione non è arrivata nel modo in cui immaginava. La coppia, infatti, ha condiviso su Instagram agli inizi di gennaio un video insieme, in cui hanno annunciato di aspettare un figlio, confermando però la notizia che era stata spoilerata in anteprima da Fabrizio Biggio a Viva Rai2. Così, Nina Zilli e Danti si sono trovati a non poter comunicare questa bellissima notizia nel modo in cui volevano e soprattutto con i tempi da loro scelti e grazie alla fuga di notizie alcune persone care alla cantante hanno saputo della gravidanza prima che lei potesse dirglielo. Un risvolto che comunque non ha stroncato il grande entusiasmo dei due futuri genitori, che si sono mostrati felici e sorridenti e hanno confermato la news sui social, non risparmiando però di bacchettare Biggio per la rivelazione in anteprima e di mandare un messaggio a tutti i paparazzi appostati sotto casa di Nina Zilli, destinati a rimanere delusi dai vestiti oversize della cantante che nascondono il pancione. Così, lo scorso 11 gennaio la coppia ha annunciato la gravidanza dell’artista, la vera e propria ciliegina sulla torta sulla loro bellissima storia d’amore.

Nina Zilli Danti storia d’amore

Nina Zilli e Danti sono due grandi protagonisti della scena musicale. Maria Chiara Fraschetta, vero nome di Nina Zilli, ha all’attivo 4 album e altrettante partecipazioni al Festival di Sanremo, riuscendo nel 2010 anche a vincere diversi premi della critica grazie alla sua canzone L’uomo che amava le donne. Daniele Lazzarin, vero nome di Danti, si è fatto strada nell’ambiente underground grazie alla sua esperienza con i Two Fingerz, diventando un grande protagonista della scena grazie a moltissime collaborazioni con artisti del calibro di Max Pezzali, J-Ax e Fabri Fibra. Le strade dei due artisti, poi, si sono incrociate qualche anno fa: Nina Zilli e Danti si sono iniziati a frequentare con tutta probabilità nel 2019 e hanno ufficializzato poi la loro relazione nel 2020, anche se hanno preferito il più delle volte tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Come prevedibile per due artisti come loro, Nina Zilli e Danti hanno intrecciato le loro vite non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche da quello professionale. I due, infatti, hanno realizzato insieme la canzone Tu e d’io, insieme a J-Ax, e sono stati anche i protagonisti del videoclip insieme. Inoltre, i due sono anche protagonisti della prima puntata di Michelle Impossible. Spulciando i social dei due artisti, è possibile vedere alcune foto insieme che certificano il loro amore, ma come detto il più delle volte Danti e Nina Zilli hanno vissuto i loro momenti insieme lontano dai riflettori, un motivo in più che ha creato dispiacere per il modo in cui la gravidanza della cantante è stata annunciata, con quella fuga di notizie in attesa. Ad ogni modo, i due artisti ora sono pronti ad attendere l’arrivo del frutto del loro amore, un figlio che corona la loro bellissima storia.