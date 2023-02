Uomini e Donne Pinuccia che fine ha fatto dopo mesi la verità

Che fine ha fatto Pinuccia di Uomini e Donne Trono Over: la storia con Alessandro e gli ultimi aggiornamenti sulla dama

Chissà che fine ha fatto Pinuccia di Uomini e Donne Trono Over si chiede il pubblico. L’ultima apparizione televisiva della dama di Vigevano è avvenuto nella puntata andata in onda il 13 dicembre 2022, che ha regalato un po’ di sorprese, risate amare e meme. La gelosia della dama nei confronti del cavaliere Alessandro aveva raggiunto livelli preoccupanti, al punto da arrivare a ripetuti scontri. Maria De Filippi è dovuta intervenire per sedare gli animi, con Pinuccia svenuta, per finta, in una scena tagliata e non mandata in onda. Da allora non se ne hanno più notizie, o quasi. Lo stesso Alessandro a Uomini e Donne Trono Over ha fornito qualche informazione sull’ormai ex dama. Ha parlato di lei a inizio 2023, offrendo indiscrezioni molto preziose per il pubblico, tremendamente curioso nei riguardi di una beniamina, nel bene e nel male. Maria De Filippi gli ha fatto una domanda secca su Pinuccia e il cavaliere si è portato le mani alla testa, ricordando i traumi passati, spiegando poi di non averla mai più sentita. Difficile credere che l’anziana signora abbia di colpo smesso di contattarlo, e infatti Alessandro svela il mistero: ha bloccato il suo numero, deciso a non risentirla. Se anche lei gli avesse mandato un messaggio o avesse provato a chiamarlo, sarebbe stato tutto inutile. Tornando a che fine ha fatto Pinuccia, la dama continua la sua vita a Vigevano con l’amore della sua famiglia.

Uomini e Donne Pinuccia e Alessandro

La storia tra Pinuccia e Alessandro a Uomini e Donne Trono Over è stata molto tormentata, caratterizzata soprattutto dalla forte gelosia della dama. I due anziani si sono frequentati per un po’, ma la scintilla è scattata soltanto da un lato, quello di lei. Alessandro ha infatti dei gusti ben precisi e, nonostante l’età avanzata, non intende di certo accontentarsi di una relazione che non gli faccia provare le farfalle nello stomaco. Lo ha spiegato anche nella puntata del 22 febbraio, raccontando l’esterna con Lina, sottolineando d’essere stato molto bene con lei, senza però aver sentito i “fuochi d’artificio”. Un mancato sentimento che ha fatto scoppiare d’ira Pinuccia, che di fatto ha iniziato a tampinare il cavaliere con numerose telefonate. Voleva far parte della sua vita a tutti i costi, non accettando un rapporto d’amicizia, che è quello che lui chiedeva da lei. Alessandro è stato chiaro fin da subito, per poi ritrovarsi incastrato alla sua età in una relazione tossica. Il cavaliere pugliese ha di fatto chiesto l’aiuto di Maria De Filippi, intervenuta prontamente tra i due per spiegare alla dama di Vigevano come il suo atteggiamento fosse malsano. Si è arrivati allo scontro, quasi fisico, con l’uomo ormai incapace di fare qualsiasi cosa, in studio e fuori. Come se fossero due adolescenti, si sono ritrovati a battibeccare nel cuore della notte, con lei intenta a telefonargli di continuo, senza lasciarlo dormire, soltanto per imporgli di non parlare con altre dame in studio: “Se non prendo una pastiglia, ormai non riesco a dormire, perché lei mi agita”. Una situazione insostenibile, per una storia d’amore mai nata, terminata con lo scontro tra Pinuccia e Tina, e non solo. Una delle ultime frasi in studio della dama: “Mi hai fatto innamorare e ora mi tratti così”.