Anticipazioni Gf Vip 23 febbraio: diffide, provvedimenti e crisi Oriana

Le anticipazioni della puntata di stasera giovedì 23 febbraio del Gf Vip: volano diffide e provvedimenti, mentre Oriana è in crisi

Questa sera 23 febbraio il Gf Vip torna con una nuova attesissima puntata al centro di cui, secondo le anticipazioni, c’è il grande tema delle diffide che Nikita Pelizon ha fatto arrivare a Luca Onestini e Oriana Marzoli. Sappiamo bene come ormai siano moltissime le tensioni che la triestina vive con i due coinquilini e ora il dibattito ha raggiunto un livello del tutto nuovo, con incredibili sorprese. Lo staff di Nikita, infatti, per tutelare la gieffina ha deciso di procedere con delle diffide verso Onestini e Oriana per invitarli a moderare i termini nei confronti della Pelizon. Ormai la tensione tra Nikita e Onestini ha raggiunto picchi insostenibili, con l’ex tronista che ha preso in giro Nikita per la sua abitudine nel prendere appunti, richiamando anche l’attenzione della produzione per questa cosa che sarebbe contro il regolamento. Questo è solo l’ultimo capitolo di una faida che ormai va avanti da tempo, in cui s’inserisce a pieno titolo anche Oriana, più volte ai ferri corti con Nikita. La diffida arrivata e comunicata in confessionale ha scosso i due vipponi, con Onestini che avrebbe chiesto a Donnamaria cosa rischia concretamente e la sudamericana che è parsa in chiara difficoltà. Secondo le anticipazioni, stasera al Gf Vip si parlerà sicuramente di questo tema, con Signorini chiamato a chiarire la natura dei provvedimenti richiesti dallo staff di Nikita e poi i tre vipponi che sicuramente saranno chiamati a un confronto dal vivo per provare a vivere meglio la loro esperienza in casa, smorzando toni che sono arrivati davvero a livelli altissimi. Fronte sorprese stasera è il turno di Milena Miconi che incontrerà sua figlia 20enne.

Anticipazioni Gf Vip 23 febbraio Oriana in crisi

Le anticipazioni proseguono con la profonda crisi di Oriana, al centro della puntata di stasera 23 febbraio del Gf Vip. La sudamericana è parsa particolarmente scossa negli ultimi giorni e si è aperta con Daniele, confidandogli come, nonostante si mostri sempre forte, anche lei ormai è in crisi ed è vicina al punto di resistenza. La sudamericana è parsa triste e sconfortata, ma anche letteralmente infuriata per la piega che sta prendendo il gioco. Sia lei che Onestini, infatti, si sono scagliati contro la produzione, denunciando gli autori del Gf Vip di pilotare le dinamiche del programma per fare favoritismi. Secondo loro ci sarebbe un disegno concreto dietro le immagini mostrate in trasmissione, che non fotografano la realtà di ciò che avviene in casa. Queste critiche, secondo le anticipazioni del Gf Vip arriveranno stasera 23 febbraio in puntata e sicuramente se ne parlerà moltissimo considerando che sono accuse abbastanza pesanti.

La scena stasera 23 febbraio dalle anticipazioni del Gf Vip se la prenderanno, dunque, sicuramente Oriana, ma anche Onestini e Nikita. Spazio, però, chiaramente anche ad altre tematiche e alle solite immancabili sorprese. Chi potrebbe ricevere una visita speciale stasera al Gf Vip è Antonella, che rischia l’eliminazione al televoto e ha vissuto quindi giorni complessi, che potrebbero essere allietati da una sorpresa. Le anticipazioni parlano anche di una possibile incursione di Brad, il marito di Giaele, pronto a raggiungere telefonicamente sua moglie stasera 23 febbraio nella puntata del Gf Vip.

Gf Vip 23 febbraio chi esce stasera: percentuali televoto

Uno dei momenti più attesi di questa serata al Gf Vip sarà ovviamente quello legato all’esito del televoto, che costerà l’eliminazione a uno dei vipponi. Le anticipazioni del Gf Vip presentano una sfida ad altissima tensione, tra alcuni dei protagonisti più importanti di questa edizione dello show di Canale 5. Dopo la scorsa puntata, in nomination sono finiti: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Una sfida molto interessante, che come detto condannerà all’eliminazione uno dei quattro vipponi. Le anticipazioni di stasera 23 febbraio indicano che il concorrente a maggiore rischio nella puntata di stasera del Gf Vip è proprio Antonino Spinalbese, fermo al 13% di percentuali televoto e maggiormente vicino all’eliminazione. Rischia parecchio anche Antonella, che secondo i sondaggi televoto che circolano in rete ha il 18% di percentuale televoto e, sebbene non sia la sfavorita in questa sfida, rischia comunque moltissimo. Molto più tranquille, invece, Nikita e Micol, che nei sondaggi televoto hanno messo parecchio distanza tra loro e gli altri due vipponi in nomination. Tra le due, la preferita del pubblico sembra essere, anche se di poco, Micol, capace di raccogliere il 35% di preferenze, davanti al 34% di percentuale televoto di Nikita. Secondo le anticipazioni, dunque, Antonino e Antonella si contendono la permanenza in casa stasera al Gf Vip, col primo sfavorito, ma come sempre i pronostici possono essere sempre ribaltati.