Che Dio ci Aiuti 7 fratello Emiliano chi è: Sebastiano è un ex X Factor

Chi è Michele Spadavecchia e dove avete già visto il fratello di Emiliano in Che Dio ci aiuti 7: conosciamo Sebastiano

Michele Spadavecchia è l’attore che fa Sebastiano fratello di Emiliano in Che Dio Ci Aiuti 7. Nelle puntate di Che Dio ci aiuti 7 del 21 e 23 febbraio abbiamo avuto modo di conoscere questo nuovo personaggio del cast della fiction Rai. Grande la competitività tra i due fratelli, sempre messi a confronto, seppur molto diversi tra loro e, come prevedibile, si ritroveranno a condividere un certo interesse per Sara, un po’ confusa dall’arrivo di questo affascinante ragazzo. Proviamo però a rinfrescare la memoria, ricordando chi è Michele Spadavecchia, che in molti hanno già avuto modo di vedere in televisione. Il fratello di Emiliano è stato a X Factor 14 con il nome d’arte di Michael Blade, musicista di Molfetta, è stato eliminato nel talent di Sky prima di poter accedere alla fase dei live. A un passo dal suo grande sogno, ne ha però coltivato un altro, quello della recitazione, riuscendo a ottenere svariati ruoli in differenti progetti. Basti pensare che Michele Spadavecchia è apparso in Don Matteo 13, precisamente nel quarto episodio.

Il suo profilo Instagram è seguito da 11mila follower, che vengono spesso aggiornati sulla vita di tutti i giorni dell’artista, che è solito condividere scatti di vita quotidiana, tra passioni e famiglia. Adora praticare sport, così in molte foto è possibile vederlo in acqua praticare surf o kitesurf, soprattutto a Fuerteventura, che con i suoi forti venti è un vero paradiso per chi ama viaggiare sulle onde. Come attore ha preso parte a svariate produzioni importanti, come Passeggeri notturni, serie tratta dall’omonimo romanzo di Gianrico Carofiglio. A ciò aggiungiamo, poi, la miniserie del 2021 Fino all’ultimo battito, ma anche i singoli pubblicati negli anni sulla sua pagina ufficiale Spotify, come I Miss You (Not Delivered). Non conosciamo la data di nascita precisa di Michele Spadavecchia, l’etá è tra i 20 e i 24 anni. Suona la chitarra e ha studiato recitazione partecipando a diversi laboratori teatrali. Difficile invece indagare sulla vita privata del cantante e attore, e così non sappiamo se esista o mano la fidanzata del fratello di Emiliano in Che Dio Ci Aiuti 7, dal momento che il giovane preferisce tutelare la propria privacy.

Che Dio ci Aiuti 7 Emiliano e Sebastiano

Una delle new entry di Che Dio ci aiuti 7 è Sebastiano, fratello di Emiliano, ovvero Pierpaolo Spollon, tra i protagonisti della settima stagione, che ha visto l’addio di Suor Angela. Dopo la scelta di Elena Sofia Ricci di lasciarsi alle spalle la fiction Rai, la trama si è concentrata maggiormente su Azzurra, alle prese con molte difficoltà, tra cui la storia tra Emiliano e Sara, legata al futuro del piccolo Elia. Il giovane, però, dovrà fare i conti anche con l’arrivo della propria famiglia, che lo mette non poco in difficoltà, soprattutto a causa del rapporto con il fratello Sebastiano, molto affascinante e stravagante. I loro genitori non fanno altro che metterli a confronto, il che con gli anni ha decisamente complicato il loro rapporto. Il bel Seba, però, creerà un po’ di scompiglio anche in Sara, interpretata da Federica Pagliaroli, scatenando un ulteriore caso di gelosia tra i due.