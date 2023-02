Uomini e Donne quando sarà la scelta di Federico Nicotera: la data

Uomini e Donne quando viene registrata la scelta di Federico Nicotera tra Alice e Carola: la data della messa in onda della puntata

La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne sta finalmente per arrivare, al punto che possiamo indicare la data della fine del percorso del tronista. I fan del programma di Maria De Filippi non possono fare a meno di chiedersi come terminerà il suo percorso e con chi uscirà dal programma, con un nome che sembra in netto vantaggio. È da settembre che Federico Nicotera è sul trono di Uomini e Donne e ora il 25enne ingegnere sembra avere finalmente le idee chiare sulla decisione da prendere. Come svelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, il ragazzo non era presente alla registrazione dal dating show di Canale 5 del 20 febbraio perché, come spiegato da Maria De Filippi, è ormai prossimo alla decisione conclusiva, per questo ha interrotto il corteggiamento in studio e le esterne. Ovvio che anche Carola Carpanelli e Alice Barisciani fossero assenti, in attesa di scoprire chi delle due uscirà con il tronista. La scelta di Federico Nicotera è prevista per lunedì 27 febbraio, giorno delle registrazioni di Uomini e Donne, il che ci porta alla messa in onda dell’ultima puntata per il suo percorso: dovrebbe andare in onda nei primi giorni di marzo.

Uomini e Donne Federico Nicotera a chi sceglie: il trono

A chi sceglie Federico Nicotera è la domanda che si pongono i telespettatori. A 25 anni è un apprezzato tronista di Uomini e Donne a un passo dalla scelta della corteggiatrice, che per molti sarà Carola. Nato a Roma, è un ingegnere aeronautico, molto fiero del proprio lavoro, alla ricerca di una donna forte, che sia pronta a creare una famiglia con lui. Nel corso delle puntate ha avuto modo di parlare del suo rapporto con sua madre e le sue sorelle, spiegando di non avere alcun legame con suo padre, il che lo ha spinto a crescere in fretta. Il suo bel viso ha attirato numerose corteggiatrici, ma le due ragazze che ha deciso di tenere fino alla fine sono Carola e Alice, con le quali si è cimentato in svariate esterne. Baci, liti e tanta gelosia, ma quale corteggiatrice uscirà con Federico Nicotera e chi verrà messa da parte? Alice Barisciani non sembra avere dubbi e ritiene che il tronista abbia ormai deciso per Carola, che gli ha scritto una lettera, confessando tutto il proprio amore, letta poi da Maria De Filippi in studio. L’ingegnere ha poi ballato con lei, scatenando il pianto di Alice, uscita di corsa e consolata da Gianni Sperti. Non si escludono, però, clamorose sorprese, con il pubblico che è diviso, facendo il tifo per l’una o l’altra coppia. Parlando della sua donna ideale, Nicotera si è detto molto esigente, desiderando di fianco a sé una persona che sia fondamentalmente buona e di cuore, che sappia come lui far star bene gli altri. La bellezza non è in secondo piano ma al primo posto c’è sicuramente la personalità: “Deve avere una propria identità definita e sapere cosa vuole nella vita. Non devo essere la sua metà mancante, bensì un valore aggiunto”.